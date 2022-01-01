Feridun Düzağaç

Belki güneş bir gün ikimiz için doğar Belki korkuları hayallerimiz boğar O masal günü gelinceye kadar Susuyorum, susuyorum *** Susadıkça yüzün düşer aklıma Korkar oldum düşlemekten Adını anarım çoğalır sesim Konuşmaktan düşünmekten, özlemekten *** Gel bak bir elimde gökyüzü var hala Ötekinde kayıp giden yıldızlar Korkularda benim umutlarda Beni bırakma Beni bırakma *** Gel bak bir elimde gökyüzü var hala Ötekinde kayıp giden yıldızlar Korkularda benim umutlarda Beni bırakma Beni bırakma *** Kimse kimsenin her şeyi olamazmış Di'li geçmişten tek yaramsın sen Sensiz kimse miyim, kimsesiz miyim bilmem Hiç bilmek istemem hatta düşünmem *** Gel bak bir elimde gökyüzü var hala Ötekinde kayıp giden yıldızlar Korkularda benim umutlarda Beni bırakma Beni bırakma *** Gel bak bir elimde gökyüzü var hala Ötekinde kayıp giden yıldızlar Korkularda benim umutlarda Beni bırakma Beni bırakma *** Gel bak bir elimde gökyüzü var hala Ötekinde kayıp giden yıldızlar Korkularda benim umutlarda Beni bırakma Beni bırakma