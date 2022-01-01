Orjinal-Alt Yazılı Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Orjinal-Alt Yazılı
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Ben bir zaman kaybıyım, beni boş ver hocam
Düşlerimden geçenleri kitaplarda bulamıycam
Hangi deniz nereye dökülüyor bana ne
Ben içimde boğulurken
Hala aşkın olduğu yer varsa söyle
Dokunulmazsam ölücem
***
Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz
Bu matematik bizi kandırıyor hocam
Elde var sorular, gözyaşları, boş umutlar
Hesaplar tutmaz, tutmaz hocam
***
Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz
Bu matematik bizi kandırıyor hocam
Elde var sorular, gözyaşları, boş umutlar
Hesaplar tutmaz, tutmaz hocam
***
Şu hayat bilgisi ne ağır dersmiş hocam
Düşündüm, kararlıyım ben adam olamıycam
Madem her şey basit bir formül
Mutluluğu söylesin bakalım neymiş kimya
Benim kimyam feci halde bozuldu
Anlamsız geliyor bana dünya
***
Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz
Bu matematik bizi kandırıyor hocam
Elde var sorular, gözyaşları, boş umutlar
Hesaplar tutmaz, tutmaz hocam
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Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz
Bu matematik bizi kandırıyor hocam
Elde var sorular, gözyaşları, boş umutlar
Hesaplar tutmaz, tutmaz hocam
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