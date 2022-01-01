Feridun Düzağaç

Ben bir zaman kaybıyım, beni boş ver hocam Düşlerimden geçenleri kitaplarda bulamıycam Hangi deniz nereye dökülüyor bana ne Ben içimde boğulurken Hala aşkın olduğu yer varsa söyle Dokunulmazsam ölücem *** Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz Bu matematik bizi kandırıyor hocam Elde var sorular, gözyaşları, boş umutlar Hesaplar tutmaz, tutmaz hocam *** Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz Bu matematik bizi kandırıyor hocam Elde var sorular, gözyaşları, boş umutlar Hesaplar tutmaz, tutmaz hocam *** Şu hayat bilgisi ne ağır dersmiş hocam Düşündüm, kararlıyım ben adam olamıycam Madem her şey basit bir formül Mutluluğu söylesin bakalım neymiş kimya Benim kimyam feci halde bozuldu Anlamsız geliyor bana dünya *** Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz Bu matematik bizi kandırıyor hocam Elde var sorular, gözyaşları, boş umutlar Hesaplar tutmaz, tutmaz hocam *** Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz Bu matematik bizi kandırıyor hocam Elde var sorular, gözyaşları, boş umutlar Hesaplar tutmaz, tutmaz hocam