Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Adana Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda okumuş ardından Ortaokulu Adana'da Seyhan Ortaokulu'nda bitirmiştir. Adana Borsa Lisesi'nde okurken okul korosunda ilk müzik deneyimlerini kazanmıştır. Mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü'nü tamamlamıştır. Üniversite yıllarında okuldaki arkadaşları ile amatörce başladığı müzik hayatında ilk kez Mersin'de Tını grubunun solisti olarak insanların karşısında şarkı söylemeye başlamıştır. 1988'de Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okurken dört arkadaşıyla kendi müziklerini üretmek ve kendi şarkılarını yazmak için kurdukları TINI grubuyla şarkı yazmaya başlamış ilk bestesi Özdemir Asaf'ın Lavinya'sı, özel radyoların ilk günlerinde Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu"sunun ardından bir ulusal radyoda en çok istek alan ikinci şarkı olmuştur. 1990 yılında aynı üniversitedeki 13 amatör şair arkadaşıyla “İlk Rüzgâr” adını verdikleri antolojik formatlı şiir kitabında yazdıklarını yayımlamıştır. Üniversite hayatı boyunca 5 yıllık paylaşımının anısına kaydettikleri TINI demosu 1993 Kasım'ında "Öğrenci İndirimi" adıyla Ada Müzik tarafından piyasaya sürülmüştür. Feridun Düzağaç, askerde yazdığı şarkılarını topladığı “Beni Rahatta Dinleyin” albümünü 1997 Ocak ayında, İstanbul’da yazdığı şarkılardan oluşan ikinci solo albümünü “Köprüden Önce Son Çıkış” ile 1998 Temmuz ayında sevenleriyle buluşturmuştur. Sanatçı, tamamı kendi şarkılarından oluşan “© Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir” albümünü 2001 Mayıs ayında dinleyicisiyle buluşturmuştur. 2003 yılında ise “Orjinal Altyazılı” albümünü piyasaya sürmüştür. 2004 ağustos ayında ise ara albüm olan “Uzun Uzun Feridun Düzağaç”‘ı müzikseverlere buluşturmuştur. Birçok parçasını Bozcaada'da yazan Düzağaç, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bu adanın kendisine ilham kaynağı olduğunu belirtmiştir. Düzağaç, ayrıca 3 Aralık 2005'te gösterime giren "Gece 11.45" ve 2007 Nisan ayında vizyona giren "2 Süper Film Birden" isimli sinema filmlerinde rol almış ardından 24 Ekim 2008'de gösterime giren Aşk Tutulması isimli sinema filminde konuk oyuncu olarak bir doktoru canlandırmıştır. Yine 2008 yılında başrolünü Şevval Sam ile paylaştığı Derman ve Ekim itibarı ile "Binbir Gece" adlı televizyon dizilerinde oynamış ve son olarak 16 Şubat 2018 tarihinde vizyona giren, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin paylaştığı "Hadi Be Oğlum" isimli sinema filminde kendi adı ile rol almıştır. 2009 yılı Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Beni Bırakma" şarkısının klibi "Yılın Klibi" ödülünün sahibi olmuştur. 2014 yılında Radyo Boğaziçi "En İyi Rock Sanatçı" ödülünü kazanmıştır.