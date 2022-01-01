10'a Özel Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
10'a Özel
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Kurda kuşa yem oldum
Yalnızlar ormanında kayboldum
Gecenin ayazında
Kor gibi yanıp kül oldum
***
Yangınlarda, yangınlardayım
Sönmedi hâlâ içimde ateş, farkındayım
Her neredeysen ben de ordayım
Doğmadı güneş daha burada, farkındayım
***
Ah dinle, ah ah dinle ah
Yaran derin içimde
Gecelerin üçünde
***
Kurda kuşa yem oldum
Hiç yokmuşum gibi unutuldum
Yıldızları sayarken
Aşka inanıp Mecnun oldum
***
Özleminde, çöllerindeyim
Yağmadı yağmur daha burada, hasretteyim
Her kimleysen bil ki yalnızım
Sarmadı beni yabancı kollar, peşindeyim
***
Ah dinle, ah ah dinle ah
Sesin çınlar içimde
Gecelerin üçünde
Yaran derin içimde
Ne söylesem nafile
***
Yaran derin içimde
Gecelerin üçünde
Sesin çınlar içimde
Ne söylesem nafile
Ah dinle, ah ah dinle ah dinle
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