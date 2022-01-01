Feridun Düzağaç

Kurda kuşa yem oldum Yalnızlar ormanında kayboldum Gecenin ayazında Kor gibi yanıp kül oldum *** Yangınlarda, yangınlardayım Sönmedi hâlâ içimde ateş, farkındayım Her neredeysen ben de ordayım Doğmadı güneş daha burada, farkındayım *** Ah dinle, ah ah dinle ah Yaran derin içimde Gecelerin üçünde *** Kurda kuşa yem oldum Hiç yokmuşum gibi unutuldum Yıldızları sayarken Aşka inanıp Mecnun oldum *** Özleminde, çöllerindeyim Yağmadı yağmur daha burada, hasretteyim Her kimleysen bil ki yalnızım Sarmadı beni yabancı kollar, peşindeyim *** Ah dinle, ah ah dinle ah Sesin çınlar içimde Gecelerin üçünde Yaran derin içimde Ne söylesem nafile *** Yaran derin içimde Gecelerin üçünde Sesin çınlar içimde Ne söylesem nafile Ah dinle, ah ah dinle ah dinle