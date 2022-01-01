Feridun Düzağaç

Düşler Sokağı Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi Aşk tuttu elimden benim Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi Ceplerimde hacıyatmazlar *** Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi Aşk tuttu elimden benim Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi Ceplerimde hacıyatmazlar *** Yağmur yağsa, uykum kaçsa Bir kuş konsa badi parmağıma Ağlardım bir başıma Bir kuş konsa badi parmağıma Ağlardım bir başıma *** Sevdadandır, sevdadandır "Sevdadandır" dedi annem, "aldırma" "Aldırma, gel yanıma" "Sevdadandır" dedi annem, "aldırma" "Aldırma, gel yanıma" *** Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla Düş sattım aldanmışlara Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi Sevdiğim başka sevenim başka *** Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla Düş sattım aldanmışlara Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi Sevdiğim başka sevenim başka *** Yağmur yağsa, uykum kaçsa Bir kuş konsa badi parmağıma Ağlardım bir başıma Bir kuş konsa badi parmağıma Ağlardım bir başıma *** Sevdadandır, sevdadandır "Sevdadandır" dedi annem, "aldırma" "Aldırma, gel yanıma" "Sevdadandır" dedi annem, "aldırma" "Aldırma, gel yanıma"

Ne Güzel Güldün Belki durup dururken Yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun *** Oysa vakit yoktu Ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Belki tanışmak zor İyi anlaşmak zor Peki görüşmek çok mu kolaydı? *** Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Bana bir söz verdin Yine gelirim diye Sen gelmesen bile ben gelirdim *** Sana bi şarkı yazdım Söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana