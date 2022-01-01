Zaman Beklemez Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Zaman Beklemez
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Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi
Aşk tuttu elimden benim
Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi
Ceplerimde hacıyatmazlar
***
Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi
Aşk tuttu elimden benim
Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi
Ceplerimde hacıyatmazlar
***
Yağmur yağsa, uykum kaçsa
Bir kuş konsa badi parmağıma
Ağlardım bir başıma
Bir kuş konsa badi parmağıma
Ağlardım bir başıma
***
Sevdadandır, sevdadandır
"Sevdadandır" dedi annem, "aldırma"
"Aldırma, gel yanıma"
"Sevdadandır" dedi annem, "aldırma"
"Aldırma, gel yanıma"
***
Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla
Düş sattım aldanmışlara
Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi
Sevdiğim başka sevenim başka
***
Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla
Düş sattım aldanmışlara
Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi
Sevdiğim başka sevenim başka
***
Yağmur yağsa, uykum kaçsa
Bir kuş konsa badi parmağıma
Ağlardım bir başıma
Bir kuş konsa badi parmağıma
Ağlardım bir başıma
***
Sevdadandır, sevdadandır
"Sevdadandır" dedi annem, "aldırma"
"Aldırma, gel yanıma"
"Sevdadandır" dedi annem, "aldırma"
"Aldırma, gel yanıma"
-
Belki durup dururken
Yanına gelince
Söylediklerimi anlamsız buldun
***
Oysa vakit yoktu
Ama sen haklıydın
Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Belki tanışmak zor
İyi anlaşmak zor
Peki görüşmek çok mu kolaydı?
***
Çok kısa bir zamanda
Belki biraz da zorla
Bence gayet iyi de anlaştık
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Bana bir söz verdin
Yine gelirim diye
Sen gelmesen bile ben gelirdim
***
Sana bi şarkı yazdım
Söylersin diye
Beni hiç unutmamanı istedim
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
-
Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
***
Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
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