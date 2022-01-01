Beni Rahatta Dinleyin Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Beni Rahatta Dinleyin
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Sana gitme demeyeceğim
Sana gitme demeyeceğim
Ama gitme Lavinia
Ama gitme Lavinia
***
Yalanlar istiyorsan
Yalanlar söyleyeyim
İncinirsin
Yine de sen bilirsin
***
Yalanlar istiyorsan
Yalanlar söyleyeyim
İncinirsin
Yine de sen bilirsin
***
Sana gitme demeyeceğim
Sana gitme demeyeceğim
Ama gitme Lavinia
***
Üşüyorsun ceketini al
Günün en güzel saatleri bunlar
Lavinia yanımda kal, yanımda kal
***
Sana gitme demeyeceğim
Ama gitme Lavinia
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, bilme Lavinia
***
Yalanlar istiyorsan
Yalanlar söyleyeyim
İncinirsin
Yine de sen bilirsin
***
Yalanlar istiyorsan
Yalanlar söyleyeyim
İncinirsin
Yine de sen bilirsin
***
Sana gitme demeyeceğim
Sana gitme demeyeceğim
Ama...
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