Feridun Düzağaç

Sana gitme demeyeceğim Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia Ama gitme Lavinia *** Yalanlar istiyorsan Yalanlar söyleyeyim İncinirsin Yine de sen bilirsin *** Yalanlar istiyorsan Yalanlar söyleyeyim İncinirsin Yine de sen bilirsin *** Sana gitme demeyeceğim Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia *** Üşüyorsun ceketini al Günün en güzel saatleri bunlar Lavinia yanımda kal, yanımda kal *** Sana gitme demeyeceğim Ama gitme Lavinia Adını gizleyeceğim Sen de bilme, bilme Lavinia *** Yalanlar istiyorsan Yalanlar söyleyeyim İncinirsin Yine de sen bilirsin *** Yalanlar istiyorsan Yalanlar söyleyeyim İncinirsin Yine de sen bilirsin *** Sana gitme demeyeceğim Sana gitme demeyeceğim Ama...