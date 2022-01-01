Mütemadiyen Ağlıyorum Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Mütemadiyen Ağlıyorum
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Yağmur yağdı seni düşündüm
Birlikte aktık, geceye sessizce
İnsanlara bahar gelmiş
Bendeki bu kış daha hafifçe
***
Dünden razıydım yarınlara
Yarınım da sen olacaktın ya
Aşkın derin paslarına birlikte koşacaktık
***
Olanları birbirine bağlıyorum
Mütemadiyen ağlıyorum
Kalanlarla yüreğimi dağlıyorum
Mütemadiyen ağlıyorum
***
Olay yerinden uzaklaştım
Bir cinayet iki katil var
Birbirimize ettiklerimizin yokmuş değeri
Böyle diyor aşk
***
Son nefesime sakladım
Daha söyleyeceklerim var
Seni özlemeye dargınım
Hasretin büyük nefretin kadar
***
Olanları birbirine bağlıyorum
Mütemadiyen ağlıyorum
Kalanlarla yüreğimi dağlıyorum
Mütemadiyen ağlıyorum
***
Olanları birbirine bağlıyorum
Mütemadiyen ağlıyorum
Kalanlarla yüreğimi dağlıyorum
Mütemadiyen ağlıyorum