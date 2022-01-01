Feridun Düzağaç

Yağmur yağdı seni düşündüm Birlikte aktık, geceye sessizce İnsanlara bahar gelmiş Bendeki bu kış daha hafifçe *** Dünden razıydım yarınlara Yarınım da sen olacaktın ya Aşkın derin paslarına birlikte koşacaktık *** Olanları birbirine bağlıyorum Mütemadiyen ağlıyorum Kalanlarla yüreğimi dağlıyorum Mütemadiyen ağlıyorum *** Olay yerinden uzaklaştım Bir cinayet iki katil var Birbirimize ettiklerimizin yokmuş değeri Böyle diyor aşk *** Son nefesime sakladım Daha söyleyeceklerim var Seni özlemeye dargınım Hasretin büyük nefretin kadar *** Olanları birbirine bağlıyorum Mütemadiyen ağlıyorum Kalanlarla yüreğimi dağlıyorum Mütemadiyen ağlıyorum *** Olanları birbirine bağlıyorum Mütemadiyen ağlıyorum Kalanlarla yüreğimi dağlıyorum Mütemadiyen ağlıyorum