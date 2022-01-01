Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir
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Son yaprağı düştü güzün
İçimin buruk çığlığı artık yüzün
Ve aşk bazen bir düş yarası
Ne çok tanıdık, bildik bu hüzün
***
İstersen yağmurlardan anlamlar çıkar kendince
İstersen dayanırsan ben susayım sen dinle
***
Sensiz elbette ölmem
Ama inan kalbim kekeler
Bir sokak köpeği gibi yitik bakar gözlerim
Gözyaşlarım seni heceler
Seni heceler, seni heceler, seni heceler
***
Yorgun uykunun rüyası yetmez
Beni sen öldür bu gece bu sancı bitmez
Aşka yazılan en yalan gerçek
Aşk eskir eskiye dönmez
***
Biliyorum umudum yok
Düşlerim yaz gerçekler soğuk, gerçekler soğuk
***
Sensiz elbette ölmem
Ama inan kalbim kekeler
Bir sokak köpeği gibi yitik bakar gözlerim
Gözyaşlarım seni heceler
***
Sensiz elbette ölmem
Ama inan kalbim kekeler
Bir sokak köpeği gibi yitik bakar gözlerim
Gözyaşlarım seni heceler
Seni heceler, seni heceler, seni heceler
Seni heceler, seni heceler, seni heceler
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