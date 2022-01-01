Feridun Düzağaç

Son yaprağı düştü güzün İçimin buruk çığlığı artık yüzün Ve aşk bazen bir düş yarası Ne çok tanıdık, bildik bu hüzün *** İstersen yağmurlardan anlamlar çıkar kendince İstersen dayanırsan ben susayım sen dinle *** Sensiz elbette ölmem Ama inan kalbim kekeler Bir sokak köpeği gibi yitik bakar gözlerim Gözyaşlarım seni heceler Seni heceler, seni heceler, seni heceler *** Yorgun uykunun rüyası yetmez Beni sen öldür bu gece bu sancı bitmez Aşka yazılan en yalan gerçek Aşk eskir eskiye dönmez *** Biliyorum umudum yok Düşlerim yaz gerçekler soğuk, gerçekler soğuk *** Sensiz elbette ölmem Ama inan kalbim kekeler Bir sokak köpeği gibi yitik bakar gözlerim Gözyaşlarım seni heceler *** Sensiz elbette ölmem Ama inan kalbim kekeler Bir sokak köpeği gibi yitik bakar gözlerim Gözyaşlarım seni heceler Seni heceler, seni heceler, seni heceler Seni heceler, seni heceler, seni heceler