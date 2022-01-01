Feridun Düzağaç

İnanırdım duyduğum her söze Bir zamanlar saflık vardı Şimdi yerim yok aldanmaya Bir hayat sıradanı kalbim *** Bana bitmeyen bir tek şey söyle Söyle, sonsuza inanayım Bana nasıl seveceğimi anlat Aşk karlı yokuş, yorulmayayım *** Söz ver, durma öyle bana söz ver Bakışına kanmam artık, söz ver Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver Birlikte ölecek miyiz? *** Söz ver, durma öyle bana söz ver Bakışına kanmam artık, söz ver Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver Birlikte ölecek miyiz? *** İnanırdım duyduğum her söze Bir zamanlar saflık vardı Şimdi yerim yok aldanmaya Bir hayat sıradanı kalbim *** Hadi beni biraz heyecanlandır Yüzüm gülmüyor çoktandır Ben kaybetmekten çok korkarım Tüm alışkanlıklar çocukluktandır *** Geleceksin, belki çok seveceksin Zamanı gelince gideceksin Bir keşkeye daha yer yok kalbimde Birlikte ölecek miyiz? *** Söz ver, durma öyle bana söz ver Bakışına kanmam artık, söz ver Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver Birlikte ölecek miyiz? *** Söz ver, durma öyle bana söz ver Bakışına kanmam artık, söz ver Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver Birlikte ölecek miyiz?