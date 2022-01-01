Söz Ver Şarkı Sözleri
Feridun Düzağaç Söz Ver şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç Söz Ver şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz Ver sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İnanırdım duyduğum her söze
Bir zamanlar saflık vardı
Şimdi yerim yok aldanmaya
Bir hayat sıradanı kalbim
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Bana bitmeyen bir tek şey söyle
Söyle, sonsuza inanayım
Bana nasıl seveceğimi anlat
Aşk karlı yokuş, yorulmayayım
***
Söz ver, durma öyle bana söz ver
Bakışına kanmam artık, söz ver
Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver
Birlikte ölecek miyiz?
***
Söz ver, durma öyle bana söz ver
Bakışına kanmam artık, söz ver
Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver
Birlikte ölecek miyiz?
***
İnanırdım duyduğum her söze
Bir zamanlar saflık vardı
Şimdi yerim yok aldanmaya
Bir hayat sıradanı kalbim
***
Hadi beni biraz heyecanlandır
Yüzüm gülmüyor çoktandır
Ben kaybetmekten çok korkarım
Tüm alışkanlıklar çocukluktandır
***
Geleceksin, belki çok seveceksin
Zamanı gelince gideceksin
Bir keşkeye daha yer yok kalbimde
Birlikte ölecek miyiz?
***
Söz ver, durma öyle bana söz ver
Bakışına kanmam artık, söz ver
Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver
Birlikte ölecek miyiz?
***
Söz ver, durma öyle bana söz ver
Bakışına kanmam artık, söz ver
Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver
Birlikte ölecek miyiz?
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Aşığım sana müptelayım anlasana
Ölürüm sana baş tacımsın inan bana
***
Senin için gelmişim
Dünyayı önüne sermişim
Saçlarından koklamışım
Senin için ağlamışım
***
Hastasıyım hastasıyım gözlerinin hastasıyım
Ne giderim ne kalırım ben bu aşka alışığım
Hastasıyım hastasıyım gözlerinin hastasıyım
Ne giderim ne kalırım ben bu aşkın hastasıyım
***
Tutkunum sana zincirlerim avucunda
Deliyim sana uzak durma gel yanıma
***
Seni nasıl sevmişim
Üzerine titremişim
Dudağından tatmışım
Sana öyle bağlanmışım
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