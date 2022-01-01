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Söz Ver Şarkı Sözleri

Feridun Düzağaç Söz Ver şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç Söz Ver şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz Ver sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Feridun Düzağaç

Feridun Düzağaç

Söz Ver

  • Söz Ver

  • Hastasıyım

  • Aşk Zor

  • Ayrılık Günü

  • Allı Pullu

  • Söz Ver

  • Duman Duman

  • İnsafsız

  • Acıtmaz Beni

  • Firar

  • Bitti

  • Sadece İnsanım

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