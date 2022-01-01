Feridun Düzağaç

Ben aslında öyle bir şarkı yazmak isterdim ki İçinde sen, ben ve sevmek yalnızca Ninniler söyleyebilseydim Uyusaydın kollarımda Öyle bir aşk dokunsaydı sonsuza *** Ben aslında öyle bir şarkı yazmak isterdim ki İçinde sen, ben ve sevmek yalnızca Bu şarkıyı herkes söylemek isterdi Ama kimse ayrılığa, ölüme, yağmura Dur diyemedi *** Bir gün kabalık edersem Habersiz çekip gidersem Yalnızlığım sana emanet *** Çiçeklerimiz solmasın Artık kaybetmek olmasın Anılardan, baharlardan tüket *** Ninniler söyleyebilseydim Uyusaydın kollarımda Öyle bir aşk dokunsaydı sonsuza *** Bu şarkıyı herkes söylemek isterdi Ama kimse ayrılığa, ölüme, yağmura Dur diyemedi *** Bir gün kabalık edersem Habersiz çekip gidersem Yalnızlığım sana emanet *** Çiçeklerimiz solmasın Artık kaybetmek olmasın Anılardan, baharlardan tüket *** Bir gün kabalık edersem Habersiz çekip gidersem Ben aslında öyle bir şarkı yazmak isterdim ki