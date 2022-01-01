Yalnızlığım Sana Emanet Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Yalnızlığım Sana Emanet
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Ben aslında öyle bir şarkı yazmak isterdim ki
İçinde sen, ben ve sevmek yalnızca
Ninniler söyleyebilseydim
Uyusaydın kollarımda
Öyle bir aşk dokunsaydı sonsuza
***
Ben aslında öyle bir şarkı yazmak isterdim ki
İçinde sen, ben ve sevmek yalnızca
Bu şarkıyı herkes söylemek isterdi
Ama kimse ayrılığa, ölüme, yağmura
Dur diyemedi
***
Bir gün kabalık edersem
Habersiz çekip gidersem
Yalnızlığım sana emanet
***
Çiçeklerimiz solmasın
Artık kaybetmek olmasın
Anılardan, baharlardan tüket
***
Ninniler söyleyebilseydim
Uyusaydın kollarımda
Öyle bir aşk dokunsaydı sonsuza
***
Bu şarkıyı herkes söylemek isterdi
Ama kimse ayrılığa, ölüme, yağmura
Dur diyemedi
***
Bir gün kabalık edersem
Habersiz çekip gidersem
Yalnızlığım sana emanet
***
Çiçeklerimiz solmasın
Artık kaybetmek olmasın
Anılardan, baharlardan tüket
***
Bir gün kabalık edersem
Habersiz çekip gidersem
Ben aslında öyle bir şarkı yazmak isterdim ki