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7/24 Dinle Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir

Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir Şarkı Sözleri

Feridun Düzağaç Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Feridun Düzağaç

Feridun Düzağaç

Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir

  • Yanında

  • Aynı

  • Dipdeyim Sondayım Depresyoandayım

  • Yalnızlığım Sana Amanet

  • Uçak

  • İçimden Şehirler Geçiyor

  • Senin Şarkın

  • Yanında

  • Son Yaprağıydı Güzün

  • Biterken Herşey

  • İyi Uykular

  • Dipteyim Ben

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