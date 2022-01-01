Feridun Düzağaç

Bir yol bulup kendine Çoğu zaman gözlerimden Sustuklarımdan belki de Kim bilir sözlerimden *** Taşar dışıma yalnızlığım Yağmurlarıma karışır Gizliden izler seni Süzülürken penceremden *** Yorgundur yalnızlığım Saçlarının gölgesinde uyur Sevdiğin bir çiçek olur Ellerine dokunur *** Yanında bir yavru kedi olur Yanında hiç soru sormadan uslu durur Yanında belki beni bile unutur Yalnızlığım mutludur yanında *** Bir yol bulup kendine Çoğu zaman gözlerimden Sustuklarımdan belki de Kim bilir sözlerimden *** Taşar dışıma yalnızlığım Yağmurlarıma karışır Gizliden izler seni Süzülürken penceremden *** Yorgundur yalnızlığım Saçlarının gölgesinde uyur Sevdiğin bir çiçek olur Ellerine dokunur *** Yanında bir yavru kedi olur Yanında hiç soru sormadan uslu durur Yanında belki beni bile unutur Yalnızlığım mutludur yanında *** Yanında bir yavru kedi olur Yanında hiç soru sormadan uslu durur Yanında belki beni bile unutur Yalnızlığım mutludur yanında