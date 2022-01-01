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7/24 Dinle Uykusuza Masallar

Uykusuza Masallar Şarkı Sözleri

Feridun Düzağaç Uykusuza Masallar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Feridun Düzağaç Uykusuza Masallar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uykusuza Masallar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Feridun Düzağaç

Feridun Düzağaç

Uykusuza Masallar

  • Yeniköy

  • Çok Geç

  • Beni Bırakma

  • Yeniköy

  • Kara Kara

  • Söz Ver

  • Kurumuş Ölüyorken

  • Çok Aşık

  • Yüzün

  • Özledim

  • Hazırcevap

  • Ardından

  • Senin İçin

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