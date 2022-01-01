Uykusuza Masallar Şarkı Sözleri
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Feridun Düzağaç
Uykusuza Masallar
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Çok uzun gemiler geçiyor
Boğazdan
Boğazımda düğümlenir adın
Birazdan güneş batar
***
Martıların doymak bilmez
Çığlıkları
İçimde durmak bilmeyen açlık sen çığlıkları
Kısa sürüyor günler sensiz
***
Yeniköy'de evim
Eski köye yeni adet
Bir sevgilim var benim
Düşlerimden ibaret
***
Yeniköy'de evim
Eski köye yeni adet
Bir sevgilim var benim
Düşlerimden ibaret
***
Tepede yeşil koruluk
Korunuyor insandan
Uzaktan kalbim gibi duruyor
Korunuyor insandan
***
Uzaktan bakınca sanki
Yaşamak güzel
İçime sormam, içime sormam
İçime soramam
***
Yeniköy'de evim
Eski köye yeni adet
Bir sevgilim var benim
Düşlerimden ibaret
***
Yeniköy'de evim
Eski köye yeni adet
Bir sevgilim var benim
Düşlerimden ibaret
***
Yeniköy'de evim
Eski köye yeni adet
Bir sevgilim var benim
Düşlerimden ibaret
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