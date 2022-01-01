Feridun Düzağaç

Çok uzun gemiler geçiyor Boğazdan Boğazımda düğümlenir adın Birazdan güneş batar *** Martıların doymak bilmez Çığlıkları İçimde durmak bilmeyen açlık sen çığlıkları Kısa sürüyor günler sensiz *** Yeniköy'de evim Eski köye yeni adet Bir sevgilim var benim Düşlerimden ibaret *** Yeniköy'de evim Eski köye yeni adet Bir sevgilim var benim Düşlerimden ibaret *** Tepede yeşil koruluk Korunuyor insandan Uzaktan kalbim gibi duruyor Korunuyor insandan *** Uzaktan bakınca sanki Yaşamak güzel İçime sormam, içime sormam İçime soramam *** Yeniköy'de evim Eski köye yeni adet Bir sevgilim var benim Düşlerimden ibaret *** Yeniköy'de evim Eski köye yeni adet Bir sevgilim var benim Düşlerimden ibaret *** Yeniköy'de evim Eski köye yeni adet Bir sevgilim var benim Düşlerimden ibaret