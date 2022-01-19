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Ferman Akgül
Ferman Akgül
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01
Hasretler Ayrılıkla Başlar
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Serhan Kelleözü
Besteci:
Serhan Kelleözü
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02
Minör Şarkı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Serhan Kelleözü
Besteci:
Serhan Kelleözü
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03
Ağlamıyorum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
F.Düzağaç
Besteci:
Ayhan Orhuntaş
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04
Ağlarsan Düşerim
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Söz yazarı:
F.Düzağaç
Besteci:
F.Düzağaç
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05
Aşk Çok Uzak
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Söz yazarı:
F.Düzağaç
Besteci:
F.Düzağaç
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