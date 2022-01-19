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7/24 Dinle Ferman Akgül

Ferman Akgül

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01

Hasretler Ayrılıkla Başlar

02

Minör Şarkı

03

Ağlamıyorum

04

Ağlarsan Düşerim

05

Aşk Çok Uzak

... KAPAT
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Albümler

Yürüyorum İçimde Ferman Akgül

İstemem Söz Sevmeni Ferman Akgül

Dırdır Ferman Akgül

Bensiz Sen Ferman Akgül

Çalma Listeleri

Sabahın İlk Işıkları | 7/24 Müzik

Sabahın İlk Işıkları | 7/24 Müzik

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