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Ferruh Muştuer

Aşr-ı Şerif

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Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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01

Yûsuf Suresi 7-18 (7. ila 18. ayetler)

02

Yûsuf Suresi 1-6 (1. ila 6. ayetler)

03

Yûnus Suresi 5-10 (5. ila 10. ayetler)

04

Tevbe 119-122 (119. ila 122. ayetler)

05

Tevbe 111-112 (111. ila 112. ayetler)

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Ferruh Muştuer

Ferruh Muştuer

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