Aklımda Kalanlar Şarkı Sözleri
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Fettah Can
Aklımda Kalanlar
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Bugün seninle konuşmak değil niyetim
Galiba artık yapamıyorum
Sürsün isterdim kendimi kandırarak
Yalanla yüz göz olamıyorum
***
Her insan bazen şaşar
Kendi sınırlarını aşar
Sen ne söylersen söyle
Boş bardak bir gün taşar
***
Başka bir şehirde karşılaşırmışız
Dostça ayrılalım belki selamlaşırız
Birimiz tek birimiz çiftsek eğer
İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız
-
Dur dedim döndün
Seni yolda gördüğüm o gün
Ne güzel gündü
Öyle büyük sevdim ki
Yürek böyle karlı dağı
İlk kez gördü
***
Dalmışım gözlerine
Uyumuşum sözlerinle
Yazık kısa sürdü
***
Bu aşkın katili sensin
Teslim ol suçlusu sensin
Bir sen var senin içinde
Hem bıçak hem yara sensin
-
Kararlıyım seni bu kez
Tamamen hayatımdan çıkarmaya
Kararlıyım sana ait senin olan ne varsa
Bir gecede yakmaya
***
Yoruldum dağılan hayallerini toplamaktan
Fazlası ile yorgunum
Bir hayalpereste aşık olmaktan
***
İster kapıyı çarp git
İster kal feryat et
Bugün ayrılıyoruz
Bir tek bunu kabul et
***
İster kapıyı çarp git
İster kal feryat et
Bensiz geçen bu günü
İstersen milat kabul et
Yalnız geçen bu günü
İstersen milat kabul et
-
Taşın altına beraber koyduk elimizi
Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi
Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer
Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi
***
Sen ne inatçısın vazgeçmiyorsun..
Sormadan sorgulamadan mahkum ediyorsun
Sana affetmek yakışır, yakışır diyorlar
Duymuyor duymazdan geliyorsun
***
Senin ekseninde dönüyorsa dünya
Yaşanan hiçbir şeyi sorun etmiyorsun..
Söyle biten aşktan başka elde ne var
Üzülüyorsan bile belli etmiyorsun
***
Taşın altına beraber koyduk elimizi.
Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi.
Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer
Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi.
***
Taşın altına beraber koyduk elimizi
Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi..
Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer
Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi
***
Sen ne inatçısın vazgeçmiyorsun
Sormadan sorgulamadan mahkum ediyorsun
Sana affetmek yakışır, yakışır diyorlar
Duymuyor duymazdan geliyorsun
***
Senin ekseninde dönüyorsa dünya
Yaşanan hiçbir şeyi sorun etmiyorsun
Söyle biten aşktan başka elde ne var
Üzülüyorsan bile belli etmiyorsun
***
Taşın altına beraber koyduk elimizi
Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi
Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer
Dalgalar silmiş, sahilden izlerimizi
***
Taşın altına beraber koyduk elimizi
Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi
Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer
Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi
***
Taşın altına beraber koyduk elimizi
Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi
Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer
Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi
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