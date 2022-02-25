Sen En Çok Aşksın Şarkı Sözleri
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Fettah Can
Sen En Çok Aşksın
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Bitti
Ellerin eline düştü
Söyledim ya
Seni kim düşünür bu kadar
***
Hala yangın yeri evimin içi
Aşk iki kalbe muhtaç ya
Bizde öldü birisi
***
Delirme
Aklım hep sende
Kızdığıma bakma zaafım güzel yüzüne
Gel etme
Aşk gururdan öte
Nefret ede ede sever mi insan böyle
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Hazırlan Bir Saate Kapındayım
Gidiyoruz Ses Etme
***
Korktuğunun Farkındayım
Sana Bir Şey Olmayacak
Ben Ve Her Şeyim Yanındayım
***
Hayat Takviyem iklim Değişikliğim
Kalp Ağacımın Gölgesinde Seninleyim
***
Gece Ateşim Gündüz Güneşim
Taptığım ilk Aşksın Gözleri Yeşim
Sen ilk Eşim Sen En Çok Aşksın
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Herkes kendini koymuş
Yüksek yüksek yerlere
Biz kısa kaldık dünyanın vay haline
Çok değişmiş bu şehir
Yalanla dolmuş
***
Bakılmıyor artık haramına helaline
Gülmüyor artık yüzümüz
Bize ne oldu
Bir tutam sevda diledik
Ziyan oldu
***
Yalan yalan yalan bu dünya
Bir verdin sevdirdin
Bin aldın dünya
***
Yalan yalan yalan bu dünya
Ne öldürdün ne güldürdün
Süründürdün dünya
***
Ah dünya
***
Ah yalan yalan yalan bu dünya
Bir verdin sevdirdin
Bin aldın dünya
***
Yalan yalan yalan bu dünya
Ne öldürdün ne güldürdün
Süründürdün dünya.
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