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7/24 Dinle Fettah Can Hazine
Hazine

Hazine

45 Parça | 02:48:51

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hazine

Fettah Can 04:07
02

Yalanlar Cumhuriyeti

Fettah Can 03:18
03

Sana Affetmek Yakışır

Fettah Can 03:57
04

Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim

Fettah Can 04:03
05

Milat

Fettah Can 03:18
06

Liselim

Fettah Can 04:02
07

Kalakaldın mı

Fettah Can 03:06
08

Bırak Ağlayayım

Fettah Can 02:53
09

Bu Aşkın Katili Sensin

Fettah Can 03:52

...

KAPAT
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