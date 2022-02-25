Kalakaldın mı Şarkı Sözleri
Fettah Can Kalakaldın mı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fettah Can Kalakaldın mı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalakaldın mı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Elimden gelen bu
Ardına koymayanlardanım
Baktığın yerde değil
Bakmadıklarındayım
Yalnızca bir an meselesi
Aklının ücrasıyım
Dön demek hakkım sandığın değil yandığınım
***
Sınandın mı en sevdiğinle
İçin yana yana hiç ayrıldın mı?
Bir kelime etmeden, göz göze gelmeden
Gerçek mi diyemeden
Kalakaldın mı?