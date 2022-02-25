Fettah Can

Milat Kararlıyım seni bu kez Tamamen hayatımdan çıkarmaya Kararlıyım sana ait senin olan ne varsa Bir gecede yakmaya *** Yoruldum dağılan hayallerini toplamaktan Fazlası ile yorgunum Bir hayalpereste aşık olmaktan *** İster kapıyı çarp git İster kal feryat et Bugün ayrılıyoruz Bir tek bunu kabul et *** İster kapıyı çarp git İster kal feryat et Bensiz geçen bu günü İstersen milat kabul et Yalnız geçen bu günü İstersen milat kabul et

Boş Bardak Bugün seninle konuşmak değil niyetim Galiba artık yapamıyorum Sürsün isterdim kendimi kandırarak Yalanla yüz göz olamıyorum *** Her insan bazen şaşar Kendi sınırlarını aşar Sen ne söylersen söyle Boş bardak bir gün taşar *** Başka bir şehirde karşılaşırmışız Dostça ayrılalım belki selamlaşırız Birimiz tek birimiz çiftsek eğer İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız

Bu Aşkın Katili Sensin Dur dedim döndün Seni yolda gördüğüm o gün Ne güzel gündü Öyle büyük sevdim ki Yürek böyle karlı dağı İlk kez gördü *** Dalmışım gözlerine Uyumuşum sözlerinle Yazık kısa sürdü *** Bu aşkın katili sensin Teslim ol suçlusu sensin Bir sen var senin içinde Hem bıçak hem yara sensin