Yalanlar Cumhuriyeti Şarkı Sözleri
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Fettah Can
Yalanlar Cumhuriyeti
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Sıkıldım ayrılsak mı diyorsun
Bir türlü adım atmıyorsun
Anlamadım neyi bekliyorsun
Sanırım hazır değilsin oyalıyorsun
***
Bu kadar gel git denizlerde olur
Bırak zaten su kendi yolunu bulur
Sıcacık duygular zamanla soğur
Benim için her son bir başlangıç olur
***
Kim demiş her aşk mutlu biter diye
***
Ben zaten karda açan çiçeğim
Kendini düşün ben yine güleceğim
Durgunsun diyenlere inat
Rüzgar ektim fırtına biçeceğim
-
Ne yeni güne uyanmak ne de hayat endişesi
Daha da kötüsü var su bile sensiz içilmiyor
Nefes alışlarım gündelik telaşlarım
Sohbeti hoş arkadaşlarım sensiz çekilmiyor
***
Ne kadar hoştuk
Aydınlık bazen loştuk
Kaçan hiç bir şey yoktu
Neden bu kadar koştuk
***
Söz bir daha kırmam seni
Üzerine titrerim ilk günkü gibi
Anladım ne çok sevmişim seni
Orta yolu buluruz gel yeter ki
-
Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm
Çocukluğuma geri dönmek istedim o güne döndüm
Ne yük vardı omuzlarımda ne derdim oyundan başka
Ne kadar güzeldi çocukluğum aslında çocuktum büyürdüm
***
Büyüdükçe kendime duvarlar ördüm
O kadar yoruldum ki bazen durmadım yürüdüm
***
Hiç bi kalpte kalamam içinde iyilik yoksa Beklemeden giderim kalbim git diyorsa
Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa
Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa
***
Hiç bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa
Beklemeden giderim kalbim git diyorsa
Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa
Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa
***
Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm
Çocukluğuma geri dönmek istedim o güne döndüm
Ne yük vardı omuzlarımda ne derdim oyundan başka
Ne kadar güzeldi çocukluğum aslında çocuktum büyüdüm
***
Büyüdükçe kendime duvarlar ördüm
O kadar yoruldum ki bazen durmadım yürüdüm
***
Hiç bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa
Beklemeden giderim kalbim git diyorsa
Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa
Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa
***
Hiç bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa
Beklemeden giderim kalbim git diyorsa
Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa
Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa
-
Vadesi doldu seni beklerken ümitlerimin
En vazgeçilmezi olmuşsun sevdiklerimin
Dile kolay ne yapsam geçmek bilmez hayallerimin
Kapandım odalara seni bekledim de bekledim
***
Hani bir gelsen taş mı olurdun be mübarek
Bir daha bir sor hatırım varsa aşk öldü ölecek
***
Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum
Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum
***
Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum
Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum
Kendime bir yer bulurum
***
Vadesi doldu seni beklerken ümitlerimin
En vazgeçilmezi olmuşsun sevdiklerimin
Dile kolay ne yapsam geçmek bilmez hayallerimin
Kapandım odalara seni bekledim de bekledim
***
Hani bir gelsen taş mı olurdun be mübarek
Bir daha bir sor hatırım varsa aşk öldü ölecek
***
Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum
Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum
***
Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum
Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum
Kendime bir yer bulurum
***
Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum
Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum
Kendime bir yer bulurum
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