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7/24 Dinle Aklımda Kalanlar

Aklımda Kalanlar Şarkı Sözleri

Fettah Can Aklımda Kalanlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fettah Can Aklımda Kalanlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aklımda Kalanlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fettah Can

Fettah Can

Aklımda Kalanlar

  • Sana Affetmek Yakışır

  • Boş Bardak

  • Bu Aşkın Katili Sensin

  • Milat

  • Alem Biliyor

  • Duvar

  • Evlilik Sandalı

  • Mandalinalar

  • Yalnızlık

  • Yanan Ateşi Söndürdük

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