Fettah Can

Kararlıyım seni bu kez Tamamen hayatımdan çıkarmaya Kararlıyım sana ait senin olan ne varsa Bir gecede yakmaya *** Yoruldum dağılan hayallerini toplamaktan Fazlası ile yorgunum Bir hayalpereste aşık olmaktan *** İster kapıyı çarp git İster kal feryat et Bugün ayrılıyoruz Bir tek bunu kabul et *** İster kapıyı çarp git İster kal feryat et Bensiz geçen bu günü İstersen milat kabul et Yalnız geçen bu günü İstersen milat kabul et