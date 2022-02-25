Fettah Can

Sana Affetmek Yakışır Taşın altına beraber koyduk elimizi Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi *** Sen ne inatçısın vazgeçmiyorsun.. Sormadan sorgulamadan mahkum ediyorsun Sana affetmek yakışır, yakışır diyorlar Duymuyor duymazdan geliyorsun *** Senin ekseninde dönüyorsa dünya Yaşanan hiçbir şeyi sorun etmiyorsun.. Söyle biten aşktan başka elde ne var Üzülüyorsan bile belli etmiyorsun *** Taşın altına beraber koyduk elimizi. Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi. Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi. *** Taşın altına beraber koyduk elimizi Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi.. Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi *** Sen ne inatçısın vazgeçmiyorsun Sormadan sorgulamadan mahkum ediyorsun Sana affetmek yakışır, yakışır diyorlar Duymuyor duymazdan geliyorsun *** Senin ekseninde dönüyorsa dünya Yaşanan hiçbir şeyi sorun etmiyorsun Söyle biten aşktan başka elde ne var Üzülüyorsan bile belli etmiyorsun *** Taşın altına beraber koyduk elimizi Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer Dalgalar silmiş, sahilden izlerimizi *** Taşın altına beraber koyduk elimizi Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi *** Taşın altına beraber koyduk elimizi Beraber verdik hatırla ilk sözlerimizi Sonu olmayan yolda yürümüşüz meğer Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi

Boş Bardak Bugün seninle konuşmak değil niyetim Galiba artık yapamıyorum Sürsün isterdim kendimi kandırarak Yalanla yüz göz olamıyorum *** Her insan bazen şaşar Kendi sınırlarını aşar Sen ne söylersen söyle Boş bardak bir gün taşar *** Başka bir şehirde karşılaşırmışız Dostça ayrılalım belki selamlaşırız Birimiz tek birimiz çiftsek eğer İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız

Bu Aşkın Katili Sensin Dur dedim döndün Seni yolda gördüğüm o gün Ne güzel gündü Öyle büyük sevdim ki Yürek böyle karlı dağı İlk kez gördü *** Dalmışım gözlerine Uyumuşum sözlerinle Yazık kısa sürdü *** Bu aşkın katili sensin Teslim ol suçlusu sensin Bir sen var senin içinde Hem bıçak hem yara sensin