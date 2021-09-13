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7/24 Dinle
Fettah Can
Sen En Çok Aşksın
Sen En Çok Aşksın
45 Parça | 02:48:51
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01
Sen En Çok Aşksın
Fettah Can
03:16
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02
Yalanlar Cumhuriyeti
Fettah Can
03:18
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03
Sana Affetmek Yakışır
Fettah Can
03:57
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04
Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim
Fettah Can
04:03
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05
Milat
Fettah Can
03:18
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06
Liselim
Fettah Can
04:02
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07
Kalakaldın mı
Fettah Can
03:06
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08
Hazine
Fettah Can
04:07
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09
Bırak Ağlayayım
Fettah Can
02:53
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10
Bu Aşkın Katili Sensin
Fettah Can
03:52
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