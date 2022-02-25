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7/24 Dinle Sen En Çok Aşksın

Sen En Çok Aşksın Şarkı Sözleri

Fettah Can Sen En Çok Aşksın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fettah Can Sen En Çok Aşksın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen En Çok Aşksın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fettah Can

Fettah Can

Sen En Çok Aşksın

  • Sen En Çok Aşksın

  • Delirme

  • Yalan Bu Dünya

  • Bahardan Kalma

  • Ben Söyledim Sen Anla

  • Dipsiz Kuyu

  • Hayata Merhaba De

  • Kalbime Güvendim

  • Olan Bize Oldu

  • Sağanak Gibi

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