×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ferhat Göçer

Ferhat Göçer Şarkı Sözleri

Fettah Can Ferhat Göçer şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fettah Can Ferhat Göçer şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ferhat Göçer sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fettah Can

Fettah Can

Ferhat Göçer

  • Yalan Bu Dünya

  • Dön Diyemedim

  • Dola Dola (Remix)

  • Yemen Türküsü

  • Dök Zülfünü

  • Çok Yorgunum Kaptan

  • Yastayım

  • Sevgisiz Olmaz

  • Tamah

  • Dola Dola

  • Aşkların En Güzeli

  • Aman

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı