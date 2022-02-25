Fettah Can

Yonca Bahçesi Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm Çocukluğuma geri dönmek istedim o güne döndüm Ne yük vardı omuzlarımda ne derdim oyundan başka Ne kadar güzeldi çocukluğum aslında çocuktum büyürdüm *** Büyüdükçe kendime duvarlar ördüm O kadar yoruldum ki bazen durmadım yürüdüm *** Hiç bi kalpte kalamam içinde iyilik yoksa Beklemeden giderim kalbim git diyorsa Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa *** Hiç bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa Beklemeden giderim kalbim git diyorsa Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa *** Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm Çocukluğuma geri dönmek istedim o güne döndüm Ne yük vardı omuzlarımda ne derdim oyundan başka Ne kadar güzeldi çocukluğum aslında çocuktum büyüdüm *** Büyüdükçe kendime duvarlar ördüm O kadar yoruldum ki bazen durmadım yürüdüm *** Hiç bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa Beklemeden giderim kalbim git diyorsa Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa *** Hiç bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa Beklemeden giderim kalbim git diyorsa Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa

Söz Ne yeni güne uyanmak ne de hayat endişesi Daha da kötüsü var su bile sensiz içilmiyor Nefes alışlarım gündelik telaşlarım Sohbeti hoş arkadaşlarım sensiz çekilmiyor *** Ne kadar hoştuk Aydınlık bazen loştuk Kaçan hiç bir şey yoktu Neden bu kadar koştuk *** Söz bir daha kırmam seni Üzerine titrerim ilk günkü gibi Anladım ne çok sevmişim seni Orta yolu buluruz gel yeter ki

Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim Sıkıldım ayrılsak mı diyorsun Bir türlü adım atmıyorsun Anlamadım neyi bekliyorsun Sanırım hazır değilsin oyalıyorsun *** Bu kadar gel git denizlerde olur Bırak zaten su kendi yolunu bulur Sıcacık duygular zamanla soğur Benim için her son bir başlangıç olur *** Kim demiş her aşk mutlu biter diye *** Ben zaten karda açan çiçeğim Kendini düşün ben yine güleceğim Durgunsun diyenlere inat Rüzgar ektim fırtına biçeceğim