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7/24 Dinle Fikret Erkaya

Fikret Erkaya

Hareketli Müzik

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01

Üskadara Gider iken

02

Adalardan Bir Yar Gelir

03

Bu Akşam Bütün Meyhanelerini

04

Kadifeden Kesesi

05

İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider

... KAPAT
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Albümler

Türk Sanat Müziği İstanbul Şarkıları-1 Fikret Erkaya

Çalma Listeleri

Hareketli Türk Sanat Müziği

Hareketli Türk Sanat Müziği

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