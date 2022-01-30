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Fikret Erkaya
Fikret Erkaya
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01
Üskadara Gider iken
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Besteci:
Anonim
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02
Adalardan Bir Yar Gelir
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Söz yazarı:
Yesari Asım Arsoy
Besteci:
Yesari Asım Arsoy
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03
Bu Akşam Bütün Meyhanelerini
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Söz yazarı:
Turhan Oğuzbaş
Besteci:
Avni Anıl
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04
Kadifeden Kesesi
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Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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05
İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider
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Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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Türk Sanat Müziği İstanbul Şarkıları-1
Fikret Erkaya
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Hareketli Türk Sanat Müziği
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