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7/24 Dinle
Fikret Kızılok
Gönül
Gönül
10 Parça | 43:58
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01
Gönül
Fikret Kızılok
06:19
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02
Fark Etmeden
Fikret Kızılok
04:16
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03
Tutamadım Ellerini
Fikret Kızılok
03:14
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04
Sen Olmasan
Fikret Kızılok
05:15
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05
Bu Kalp Seni Unutur mu
Fikret Kızılok
04:21
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06
Yeter ki
Fikret Kızılok
03:26
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07
Bir Harmanım Bu Akşam
Fikret Kızılok
05:41
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08
Baş Başa
Fikret Kızılok
05:14
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09
Güzel Ne Güzel Olmuşsun
Fikret Kızılok
02:19
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