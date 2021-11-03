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7/24 Dinle Fikret Kızılok Tutamadım Ellerini
Tutamadım Ellerini

Tutamadım Ellerini

10 Parça | 43:58

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tutamadım Ellerini

Fikret Kızılok 03:14
02

Fark Etmeden

Fikret Kızılok 04:16
03

Sen Olmasan

Fikret Kızılok 05:15
04

Gönül

Fikret Kızılok 06:19
05

Bu Kalp Seni Unutur mu

Fikret Kızılok 04:21
06

Yeter ki

Fikret Kızılok 03:26
07

Bir Harmanım Bu Akşam

Fikret Kızılok 05:41
08

Baş Başa

Fikret Kızılok 05:14
09

Güzel Ne Güzel Olmuşsun

Fikret Kızılok 02:19

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