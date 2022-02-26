Büyükler İçin Çocuk Şarkıları Şarkı Sözleri
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Fikret Kızılok
Büyükler İçin Çocuk Şarkıları
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Bir bakarsın oyuncağın kırılmış
Arkadaşın sana küsmüş darılmış
Kavga etmiş; kaşın, gözün yarılmış
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Sendeki sen sana soru sorunca
Bir masalda kurt kuzuyu kapınca
Uçan balon ellerinden kaçınca
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Sendeki sen sana soru sorunca
Ortaçağı Galile'yi bilince
Okuduğun İnce Memed olunca
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Oyunlarda mızıkçılık olunca
Terli terli soğuk suyu içince
Hastalanıp yataklara düşünce
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
Pırıl pırıl bir ilk bahar gününde
İlk aşkının gerçeğinde düşünde
Bir burukluk varsa eğer içinde
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Yaşadığın, gördüklerin dışında
Mutluluğu kuytularda bulunca
Oysa herkes başka başka olunca
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme oğlum
Böyle büyür çocuklar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil(ama babacığım)
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Böylesine güzellikle bezenmiş bir dünyada
Bugünüyle yarınıyla gerçek olan yanıyla
Sevgiyi kardeşliği yaşamak istiyoruz
***
Balık suda diridir
Çiçekler toprağında
Çocuk desen yarınların sabahında gizlidir
Bilmeden beklediği karşılıksız sevgidir
***
Anlatabilsek anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Bugünleri yarınlara
Kanat gibi umutlara
Yaşanacak o yılları anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Bugünleri yarınlara
Kanat gibi umutlara
Yaşanacak o yılları anlatabilsek
***
Öylesine haklıyız ki böylesine küçüğüz
Her geçen günün ardından biraz daha büyürüz
Büyüdükçe düşünür, düşündükçe buluruz
***
Sizden bize kalacaktır bunca bilgi deneyler
Zincir gibi birbirini tamamlıyor
Bekliyor olsun artık bizi yeni müjdeler
***
Anlatabilsek anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Bugünleri yarınlara
Kanat gibi umutlara
Yaşanacak o yılları anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Anlatabilsek anlatabilsek
Bugünleri yarınlara
Kanat gibi umutlara
Yaşanacak o yılları anlatabilsek
Anlatabilsek...
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