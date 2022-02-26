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7/24 Dinle Dünden Bugüne

Dünden Bugüne Şarkı Sözleri

Fikret Kızılok Dünden Bugüne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fikret Kızılok Dünden Bugüne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünden Bugüne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fikret Kızılok

Fikret Kızılok

Dünden Bugüne

  • Ama Babacığım

  • Leylim Leylim

  • Söyle Sazım

  • Yumma Gözün Kor Gibi

  • Gidiyorsun

  • Bir Harmanınm Bu Akşam

  • Farketmeden

  • Kalbim

  • Yadigar

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