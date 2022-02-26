Fikret Kızılok

Böylesine güzellikle bezenmiş bir dünyada Bugünüyle yarınıyla gerçek olan yanıyla Sevgiyi kardeşliği yaşamak istiyoruz *** Balık suda diridir Çiçekler toprağında Çocuk desen yarınların sabahında gizlidir Bilmeden beklediği karşılıksız sevgidir *** Anlatabilsek anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Bugünleri yarınlara Kanat gibi umutlara Yaşanacak o yılları anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Bugünleri yarınlara Kanat gibi umutlara Yaşanacak o yılları anlatabilsek *** Öylesine haklıyız ki böylesine küçüğüz Her geçen günün ardından biraz daha büyürüz Büyüdükçe düşünür, düşündükçe buluruz *** Sizden bize kalacaktır bunca bilgi deneyler Zincir gibi birbirini tamamlıyor Bekliyor olsun artık bizi yeni müjdeler *** Anlatabilsek anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Bugünleri yarınlara Kanat gibi umutlara Yaşanacak o yılları anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Bugünleri yarınlara Kanat gibi umutlara Yaşanacak o yılları anlatabilsek Anlatabilsek...

Bir bakarsın oyuncağın kırılmış Arkadaşın sana küsmüş darılmış Kavga etmiş; kaşın, gözün yarılmış Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Sendeki sen sana soru sorunca Bir masalda kurt kuzuyu kapınca Uçan balon ellerinden kaçınca *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Sendeki sen sana soru sorunca Ortaçağı Galile'yi bilince Okuduğun İnce Memed olunca Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Oyunlarda mızıkçılık olunca Terli terli soğuk suyu içince Hastalanıp yataklara düşünce *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) Pırıl pırıl bir ilk bahar gününde İlk aşkının gerçeğinde düşünde Bir burukluk varsa eğer içinde *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Yaşadığın, gördüklerin dışında Mutluluğu kuytularda bulunca Oysa herkes başka başka olunca *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme oğlum Böyle büyür çocuklar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil(ama babacığım)