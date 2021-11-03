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7/24 Dinle Fikret Kızılok Baş Başa
Baş Başa

Baş Başa

47 Parça | 03:06:06

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Baş Başa

Fikret Kızılok 05:14
02

Bu Kalp Seni Unutur mu

Fikret Kızılok 04:34
03

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
04

Gönül

Fikret Kızılok 06:19
05

Fark Etmeden

Fikret Kızılok 04:16
06

Tutamadım Ellerini

Fikret Kızılok 03:14
07

Sen Olmasan

Fikret Kızılok 05:15
08

Bir Harmanım Bu Akşam

Fikret Kızılok 05:41
09

Yeterkı

Fikret Kızılok 03:27

...

KAPAT
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