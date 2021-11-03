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7/24 Dinle
Fikret Kızılok
Baş Başa
Baş Başa
47 Parça | 03:06:06
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01
Baş Başa
Fikret Kızılok
05:14
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02
Bu Kalp Seni Unutur mu
Fikret Kızılok
04:34
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03
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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04
Gönül
Fikret Kızılok
06:19
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05
Fark Etmeden
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04:16
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06
Tutamadım Ellerini
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03:14
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07
Sen Olmasan
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05:15
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08
Bir Harmanım Bu Akşam
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05:41
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09
Yeterkı
Fikret Kızılok
03:27
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