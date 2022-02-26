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7/24 Dinle Mavi Rüyalar

Mavi Rüyalar Şarkı Sözleri

Fikret Kızılok Mavi Rüyalar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fikret Kızılok Mavi Rüyalar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mavi Rüyalar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fikret Kızılok

Fikret Kızılok

Mavi Rüyalar

  • Baş Başa

  • Meçhul

  • Tutkunum Sana

  • Baş Başa

  • Sensiz de Oluyor

  • Ferman

  • İlk Dans

  • Mavi Rüyalar

  • Sana Sevdalıyım

  • Ömür Gibi

  • İnan Bana (Son Dans)

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