Fikret Kızılok

Ayna gibi karşılıklı çoğalıp giden Kimi zaman habersizce elimden tutan Gölge gibi adım adım peşimden koşan ** İnandığım, alıştığım, paylaştığım, sen vardın Sevindiğim, aldandığım, avunduğum, sen vardın ** Yalanımı söylemeden gözümden bilen Düşeceğim tuzakları önceden gören Yalnızlığın ortasında yanımda duran ** İnandığım, alıştığım, paylaştığım, sen vardın Sevindiğim, aldandığım, avunduğum, sen vardın ** Oysa şimdi kalbindeki ateşi söndür Öldür unut gitsin diyorsun Oysa şimdi kalbindeki ateşi söndür Öldür unut gitsin diyorsun ** O kadar kolay olsa, unuturdum biliyorsun O kadar kolay olsa, unuturdum biliyorsun ** İnandığım, alıştığım, paylaştığım, sen vardın Sevindiğim, aldandığım, avunduğum, sen vardın ** Oysa şimdi kalbindeki ateşi söndür Öldür unut gitsin diyorsun Oysa şimdi kalbindeki ateşi söndür Öldür unut gitsin diyorsun ** O kadar kolay olsa, unuturdum biliyorsun O kadar kolay olsa, unuturdum biliyorsun İnandığım, alıştığım, paylaştığım, sen vardın Sevindiğim, aldandığım, avunduğum, sen vardın