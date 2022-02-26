Mavi Rüyalar Şarkı Sözleri
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Fikret Kızılok
Mavi Rüyalar
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Ayna gibi karşılıklı çoğalıp giden
Kimi zaman habersizce elimden tutan
Gölge gibi adım adım peşimden koşan
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İnandığım, alıştığım, paylaştığım, sen vardın
Sevindiğim, aldandığım, avunduğum, sen vardın
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Yalanımı söylemeden gözümden bilen
Düşeceğim tuzakları önceden gören
Yalnızlığın ortasında yanımda duran
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İnandığım, alıştığım, paylaştığım, sen vardın
Sevindiğim, aldandığım, avunduğum, sen vardın
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Oysa şimdi kalbindeki ateşi söndür
Öldür unut gitsin diyorsun
Oysa şimdi kalbindeki ateşi söndür
Öldür unut gitsin diyorsun
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O kadar kolay olsa, unuturdum biliyorsun
O kadar kolay olsa, unuturdum biliyorsun
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İnandığım, alıştığım, paylaştığım, sen vardın
Sevindiğim, aldandığım, avunduğum, sen vardın
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Oysa şimdi kalbindeki ateşi söndür
Öldür unut gitsin diyorsun
Oysa şimdi kalbindeki ateşi söndür
Öldür unut gitsin diyorsun
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O kadar kolay olsa, unuturdum biliyorsun
O kadar kolay olsa, unuturdum biliyorsun
İnandığım, alıştığım, paylaştığım, sen vardın
Sevindiğim, aldandığım, avunduğum, sen vardın
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