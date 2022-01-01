Fikret Kızılok

Bir Harmanım Bu Akşam Sorum yok soranım yok Yolum yok yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekip vuranım yok ** Günüm yok güneşim yok Uykum yok düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok ** Çektiğim acıların demindeyim bu akşam Pişman desem değilim Bir harmanım bu akşam ** Her gecenin sabahı Her kışın bir baharı Her şeyin bir zamanı Benim dermanım yok

Why High One Why Come on everybody We gonna sing all together tonight About depression , imitation , implation, depolititation All together . Don't worry. Come on now *** Adidasla tekkelere gidersin Baklavayla whiskyleri içersin Nescafeyle falimiza bakarsin Bu can sana kurban olsun *** Benetton'dan esofmani giyersin Jogging yapip nefesini açarsin Sapir sapur balgamlari atarsin Bu can sana kurban olsun *** Come on everybody We gonna sing together rightnow Clap your hand haydi *** I say why High! One! Why Why high one why *** Allright now baby. Right now baby Go now! Go now! You know manuplation? *** Mercedesle hacetine gidersin Istemeden ahaliyi ezersin Tuvalete karikatür çizersin Bu can sana kurban olsun *** Aksam olur gazinoya gidersin (you know man gazino? ayayaya) Assoliste çelenk ikram edersin Evdekilere de dayak atarsin Bu can sana kurban olsun *** Rightnow baby! Come on every body We gonna sing together! All together Clap your hand! Haydi! *** I say why High! One! Why Why high one why *** Rightnow baby Go now Come on Abdullah go! *** Memleketin her tarafi dag midir? Rock'N'Roll'a mapushane var midir? Ölen ölür kalan saglar sag midir? Bu can sana kurban olsun *** Rightnow baby! Come on every body We gonna sing together! All together Clap your hand! Come on now! Don't worry *** I say why High! One! Why Why high one why *** Rightnow baby Go now *** Elveda everybody thank you very much Elveda! Elveda! Allah'a emanet! Thanks

İnişlerim Çıkışlarım İnişlerim çıkışlarım O kendimden kaçışlarım Gidişlerim dönüşlerim İçimdeki sır O kısır döngülerim Şarkılarım sancılarım Kadınlarım hüsranlarım Dostluklarım acılarım İçtiğim su O pusu duruşlarım ** Yarım kalan sevgilerim Uyanmamış sabahlarım Perdesiz gecelerim Paramparça oluşlarım ** Yalanlarım yanlışlarım O arkamdan bakışlarım Kendime geç kalışlarım İçtiğim su O pusu duruşlarım ** Yokuşlarım kalışlarım Umutlarım kaygılarım İnançlarım gözyaşlarım Ben miyim bu şarkıdaki satırlarım

Ben Gidersem Ben gidersem ruhum, sen kal dünyada Sırlarımı sakın aşikar etme Zar olsan da kaybolsan bir sevdada İstemem benim gibi acı çekme *** Her derdime ortak bir sen oldun Benim gibi sen de sararıp soldun Yıllar boyu kalbime sırdaş sen oldun İstemem benim gibi acı çekme *** Görmesem de sana yakın bir yerdeyim Aynı sevda, aynı dudak, aynı tendeyim Kadehinde, sigaranda, gecendeyim İstemem benim gibi acı çekme

Gönül Bunca yıl herkesten kaçtın En sonunda buldum sandın Ansızın içini açtın Yapma dedim yaptın gönül ** Gözleri senden uzaktı Fark edilmez bir tuzaktı Sana böylesi yasaktı Yapma dedim yaptın gönül ** O bir yolcu sen bir hancı Gördüğün en son yalancı İçinde ki serin sancı Gitmez dedim kaldı gönül ** Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda bende sevdim Şimdi beni kurtar gönül ** Gözlerin bakar da görmez Ellerin tutar da bilmez Gece gündüz fark edilmez Demedim mi sana gönül ** Sabahın tam üçündesin Dertlerin en gücündesin Hâlâ onun peşindesin Gitme dedim gittin gönül ** Böylesi sevdiğin için Bir kördüğüm oldu için Ağlıyorsun için için Demedim mi sana gönül ** Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonun da bende sevdim Şimdi beni kurtar gönül

Yalan Yalandı hep yalan Samanyolu geceler yalan İki korku çiçeği açar gözlerimde Oysa bakışlarım neden yalan *** Akşam olur demelerim Damla damla , duman duman Yaprağımın üstünde şebnem olursun, kırağım, çiğdem Elimi uzatsam o da yalan *** Bir gece örter üstümü Anlamazlar ki halimi Yastığımdan kuşkulanırım O da yalan, o da yalan *** Hırsız gibi düşlerimde Gizli gizli sevdalanırım Tutunurum kendime O da yalan, o da yalan *** Bir bildiğim var Kimi hala sevdiğim Bir horoz öter, susar içim Sende sabah, bende gece yarısı *** Bir bildiğim var Kimi hala sevdiğim Unutmuşum yalandı Bir sen bilirsin bir de ben Söylesem başkalarına o da yalan

Yana Yana Yordun beni dünya soldurdun Koşturdun beni dünya *** Bir o yana bir bu yana Yana yana *** Dört rüzgarı kaderin peşim sıra Taraf ettin beni yabancı, yalancı *** Bir o yana bir bu yana Yana yana *** Dönüp durdum nafile Sebil ettin gönlümü *** Dünümü, bugünümü Gecemi, gündüzümü *** Yer döşek, duvar bulut Sır ettin, zor ettin Bulamadım yolumu Bilemedim sonumu Mahpus ettin beni Esir ettin, sefil ettin İşte halimdir Yıldızlar şahidimdir *** Bir o yana bir bu yana Yana yana