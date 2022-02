1946 yılında İstanbul'da doğan Fikret Kızılok, Galatsaray lisesinin ilkokulunda okumaya başladı ve müzikle burada tanıştı. Akerdeon ilk öğrendiği müzik aletiydi. İlk konserini 23 Nisan okul kutlamaları sırasında verdi. Ortaokul ve lise yıllarında bu konserlere devam etti. Fikret Kızılok ve Orkestrası isimli grupla Tamzara türküsünü yorumladı ve hit oldu. Lise yıllarının sonunda Elvis Presley'den etkilendi ve gitar öğrenmeye başladı. Üst sınıfında okuyan Barış Manço, Kızılok'un büyük destekçisi oldu. 1964'te Cahit Oben ile profesyonel müzik hayatına geçiş yapmaya karar verdi. Koray Oktay ve Erol Ulaştır'ın da fikre dahil olmasıyla Cahit Oben 4 grubu oluştu. Grup, Çatı Gece Kulübü'nde programlar yapmaya başladı ve mahalle konserleri verdi. Fikret Kızılok ve grubu kendi bütçeleriyle iki adet 45'lik plak doldurdu. Plakta Silifke'nin Yoğurdu ve Hereke isimli şarkı bulunmaktaydı. 1965 yılından sonra Cahit Oben, aşk hayatı sebebiyle gruptan ayrıldı. Fikret Kızılok ve Üç Veliaht isimli grupla Kızılok'a ait şarkılar Kız Ayşe isimli plak içerisinde yayımlandı. Daha sonra solo çalışmaya devam etti. Plağında folk adını verdiği bölümde "Ay Osman" ve "Colours" şarkıları vardı. Diğer bölümde ise The Beatles'ın All My Loving şarkısının Türkçe aranjmano olan "Sevgilim" ve "Baby" şarkıları yer aldı. Plağın fazla ses getirmemesi sebebiyle üniversite hayatına devam etti. Diş Hekimliği bölümünün son sınıfındayken arkadaşı Arda Uskan ile bir yolculuğa çıktı ve yolculukta Aşık Veysel ile tanıştı. Dönüşte gitarını eline aldı ve Uzun İnce Bir Yoldayım'ı yeni bir düzenlemeyle kayda aldı. Bunu bir 45'lik olarak yayınladı. Kasım 1969'da yine Aşık Veysel'in yanına gitti. Dönüşte "Yumma Gözün Kör Gibi/Yağmur Olsam" isimli asıl çıkış yaptığı plağı yayınladı. 1970 tarihli plaktaki iki şarkının söz yazarlığını Aşık Veysel üstlendi, Fikret Kızılok ise şarkıların bestesiyle ilgilendi. Şarkılar çok beğenildi ve plak çok fazla sayıda sattı. Başarısının ardından kendisine ait olan "Söyle Sazım" isimli şarkıyı çıkardı. Plağın arka yüzünde Kızılok’un Karacaoğlan'dan bestelediği Güzel Ne Güzel Olmuşsun vardı. Plak haftalarca listelerde 1 numara kaldı. "Hey" dergisi tarafından yapılan ankette Fikret Kızılok " Yılın Erkek Sanatçısı" seçildi. 1970 yılından sonra Kızılok, Anadolu turnesine çıktı. 1971 yılında Ahmed Arif'in şiiri üzerine bestelediği "Vurulmuşum" adlı şarkıyla Bulgaristan'da yapılan Altın Orfe Festivali'ne katıldı. 1972'de Leylim Leylim ve Gözlerinden Bellidir şarkılarını çıkardı. 1973'te Aşık Veysel'in ölmesi üzerine sazını kırdı ve müzik hayatını bırakıp diş hekimliğine devam etti. 1974'te Tehlikeli Madde isimli bir grupla müzik hayatına döndü ve Anadolu turnesine çıktı. Turnenin ardından İstanbul'da seri konserler verdi. Yine Ahmed Arif'in şiirlerinden yararlandığı "Haberin Var mı / Kör Pencere / Ay Battı" bu dönemin en önemli plağı olarak dikkat çekti. Son 45'liği 1976'da yayınlanan plağında Mahzuni Şerif'ten "Biz Yanarız" ve vazgeçemediği Veysel'den "Sen Bir Ceylan Olsan" adlı türküleri yorumladı. 1977 ortalarında daha önce yaptığı deneysel müzik çalışmalarını Not Defterimden ismiyle yayınladı. Dönemin siyasi ortamı sebebiyle plak toplatıldı bu durumdan etkilenen Kızılok müziği bıraktığını açıkladı. 1983'te Zaman Zaman albümünü yayınladı ve bu albüm en iyi albümlerinden bir olarak anılmaya başlandı. O dönemde Bülent Ortaçgil ile de tanıştı ve Çekirdek Sanatevi projesine başladı. 1985'de Ortaçgil ile Biz Şarkılarımı adlı albümü kaydetti. 1986'da ise Pencere Önü Çiçeği albümünü çıkardı. Daha sonraki zamanlarda albüm yayınlamak zorlaşınca evin üretkenliği azaldı ve uyuşmazlıklar baş gösterince ikili yollarını ayırdı.1989'da Sibel Sezal'ın "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" albümünün yapımını üstlendi. Aynı yıl Yana Yana albümünü çıkardı. Uzun bir aradan sonra 1995'te Demirbaş şarkısıyla geri döndü. Şarkıda Süleyman Demirel'in siyasetten uzaklaşamamsını esprili bir dille anlattı. Aynı yıl Fuat Güner ile MFÖ hiti "Sakın Gelme" isimli şarkının sözlerini yazdı. Daha önce 1998'de kalp krizi geçiren Kızılok, Bodrum'da 2001 Temmuz'unda tekrar kalp krizi geçirdi. İstanbul'a getirilen Kızılok'un durumu bir süre düzeldi. Onu ölümden kurtaran hemşire için son bir şiir yazdı.Kalp pili takılsa da 22 Eylül 2001'de vefat etti.