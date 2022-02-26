Fikret Kızılok

Düşler vardır satılmaz Derinde anlatılmaz Yüreklerden silinmez Bazen de vazgeçilmez Kapat gözlerini ve düşün İpekten bir deniz Pamuktan bir gökyüzü İki tomurcuk yüreğimizde Belki de sen ve ben ikimiz *** Birbirinin farkında gözlerimiz Düşüncelerimiz, olmayacak hayallerimiz Ne alınır ne satılır Para yerlerde sürünür Geçtikçe şu günler Anladıkça hayatı Birçok şeyin değeri Küçüldükçe küçülür