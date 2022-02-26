Fikret Kızılok

Susamış suların akışı gibi Çaresiz gözlerin bakışı gibi Kapının ansızın çalışı gibi Akrebin ateşte yanışı gibi ** Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Kaybolup giderken fırtınalarda Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum ** Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum ** Güneşin gölgede kalışı gibi Uykunun düşlere dalışı gibi Kalbimin nabzında atışı gibi Bir yolun bir yere varışı gibi ** Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Kaybolup giderken fırtınalarda Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum ** Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum ** Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum ** Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Kaybolup giderken fırtınalarda Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum ** Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum ** Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum Farketmeden, farketmeden Farketmeden senin olmuşum