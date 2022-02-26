Fark Etmeden Şarkı Sözleri
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Fikret Kızılok
Fark Etmeden
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Susamış suların akışı gibi
Çaresiz gözlerin bakışı gibi
Kapının ansızın çalışı gibi
Akrebin ateşte yanışı gibi
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Vazgeçip uzaktan senin yanında
Kendime cevapsız soru sormuşum
Kaybolup giderken fırtınalarda
Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum
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Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
**
Güneşin gölgede kalışı gibi
Uykunun düşlere dalışı gibi
Kalbimin nabzında atışı gibi
Bir yolun bir yere varışı gibi
**
Vazgeçip uzaktan senin yanında
Kendime cevapsız soru sormuşum
Kaybolup giderken fırtınalarda
Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum
**
Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
**
Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
**
Vazgeçip uzaktan senin yanında
Kendime cevapsız soru sormuşum
Kaybolup giderken fırtınalarda
Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum
**
Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
**
Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
Farketmeden, farketmeden
Farketmeden senin olmuşum