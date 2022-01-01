Yana Yana Şarkı Sözleri
Fikret Kızılok Yana Yana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fikret Kızılok Yana Yana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yana Yana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Düz değil düzen değil az değil ezen değil
Boz değil bozan değil
Bir gül biter içimde içimde içimde
Tam bildiğim biçimde biçimde biçimde
Oy gecenin tam üçünde gecenin tam üçünde
Sevda gibi kanımda can verirken elimde
Pençe gibi düşümde uy değil uyku değil
Uy değil uyku değil
Bir gül biter içimde
Gecenin tam üçünde
Can değil canan değil er değil eren değil
Geç değil erken değil
Bir gül biter içimde içimde içimde
Tam bildiğim biçimde
Oy gecenin tam üçünde gecenin tam üçünde
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Come on everybody
We gonna sing all together tonight
About depression , imitation , implation, depolititation
All together . Don't worry. Come on now
***
Adidasla tekkelere gidersin
Baklavayla whiskyleri içersin
Nescafeyle falimiza bakarsin
Bu can sana kurban olsun
***
Benetton'dan esofmani giyersin
Jogging yapip nefesini açarsin
Sapir sapur balgamlari atarsin
Bu can sana kurban olsun
***
Come on everybody
We gonna sing together rightnow
Clap your hand haydi
***
I say why
High! One!
Why
Why high one why
***
Allright now baby. Right now baby
Go now! Go now!
You know manuplation?
***
Mercedesle hacetine gidersin
Istemeden ahaliyi ezersin
Tuvalete karikatür çizersin
Bu can sana kurban olsun
***
Aksam olur gazinoya gidersin (you know man gazino? ayayaya)
Assoliste çelenk ikram edersin
Evdekilere de dayak atarsin
Bu can sana kurban olsun
***
Rightnow baby! Come on every body
We gonna sing together! All together
Clap your hand! Haydi!
***
I say why
High! One!
Why
Why high one why
***
Rightnow baby
Go now
Come on Abdullah go!
***
Memleketin her tarafi dag midir?
Rock'N'Roll'a mapushane var midir?
Ölen ölür kalan saglar sag midir?
Bu can sana kurban olsun
***
Rightnow baby! Come on every body
We gonna sing together! All together
Clap your hand! Come on now! Don't worry
***
I say why
High! One!
Why
Why high one why
***
Rightnow baby
Go now
***
Elveda everybody thank you very much
Elveda! Elveda! Allah'a emanet!
Thanks
-
Sorum yok soranım yok
Yolum yok yordamım yok
Bir çıkmaz sevdadayım
Çekip vuranım yok
**
Günüm yok güneşim yok
Uykum yok düşlerim yok
Kın olmuş susuyorum
Bir tek sırdaşım yok
**
Çektiğim acıların demindeyim bu akşam
Pişman desem değilim
Bir harmanım bu akşam
**
Her gecenin sabahı
Her kışın bir baharı
Her şeyin bir zamanı
Benim dermanım yok
-
İnişlerim çıkışlarım
O kendimden kaçışlarım
Gidişlerim dönüşlerim
İçimdeki sır
O kısır döngülerim
Şarkılarım sancılarım
Kadınlarım hüsranlarım
Dostluklarım acılarım
İçtiğim su
O pusu duruşlarım
**
Yarım kalan sevgilerim
Uyanmamış sabahlarım
Perdesiz gecelerim
Paramparça oluşlarım
**
Yalanlarım yanlışlarım
O arkamdan bakışlarım
Kendime geç kalışlarım
İçtiğim su
O pusu duruşlarım
**
Yokuşlarım kalışlarım
Umutlarım kaygılarım
İnançlarım gözyaşlarım
Ben miyim bu şarkıdaki satırlarım
-
Ben gidersem ruhum, sen kal dünyada
Sırlarımı sakın aşikar etme
Zar olsan da kaybolsan bir sevdada
İstemem benim gibi acı çekme
***
Her derdime ortak bir sen oldun
Benim gibi sen de sararıp soldun
Yıllar boyu kalbime sırdaş sen oldun
İstemem benim gibi acı çekme
***
Görmesem de sana yakın bir yerdeyim
Aynı sevda, aynı dudak, aynı tendeyim
Kadehinde, sigaranda, gecendeyim
İstemem benim gibi acı çekme
-
Bunca yıl herkesten kaçtın
En sonunda buldum sandın
Ansızın içini açtın
Yapma dedim yaptın gönül
**
Gözleri senden uzaktı
Fark edilmez bir tuzaktı
Sana böylesi yasaktı
Yapma dedim yaptın gönül
**
O bir yolcu sen bir hancı
Gördüğün en son yalancı
İçinde ki serin sancı
Gitmez dedim kaldı gönül
**
Sen istedin ben dinledim
Senden ayrı olmaz dedim
En sonunda bende sevdim
Şimdi beni kurtar gönül
**
Gözlerin bakar da görmez
Ellerin tutar da bilmez
Gece gündüz fark edilmez
Demedim mi sana gönül
**
Sabahın tam üçündesin
Dertlerin en gücündesin
Hâlâ onun peşindesin
Gitme dedim gittin gönül
**
Böylesi sevdiğin için
Bir kördüğüm oldu için
Ağlıyorsun için için
Demedim mi sana gönül
**
Sen istedin ben dinledim
Senden ayrı olmaz dedim
En sonun da bende sevdim
Şimdi beni kurtar gönül
-
Yalandı hep yalan
Samanyolu geceler yalan
İki korku çiçeği açar gözlerimde
Oysa bakışlarım neden yalan
***
Akşam olur demelerim
Damla damla , duman duman
Yaprağımın üstünde şebnem olursun, kırağım, çiğdem
Elimi uzatsam o da yalan
***
Bir gece örter üstümü
Anlamazlar ki halimi
Yastığımdan kuşkulanırım
O da yalan, o da yalan
***
Hırsız gibi düşlerimde
Gizli gizli sevdalanırım
Tutunurum kendime
O da yalan, o da yalan
***
Bir bildiğim var
Kimi hala sevdiğim
Bir horoz öter, susar içim
Sende sabah, bende gece yarısı
***
Bir bildiğim var
Kimi hala sevdiğim
Unutmuşum yalandı
Bir sen bilirsin bir de ben
Söylesem başkalarına o da yalan
-
Yordun beni dünya soldurdun
Koşturdun beni dünya
***
Bir o yana bir bu yana
Yana yana
***
Dört rüzgarı kaderin peşim sıra
Taraf ettin beni yabancı, yalancı
***
Bir o yana bir bu yana
Yana yana
***
Dönüp durdum nafile
Sebil ettin gönlümü
***
Dünümü, bugünümü
Gecemi, gündüzümü
***
Yer döşek, duvar bulut
Sır ettin, zor ettin
Bulamadım yolumu
Bilemedim sonumu
Mahpus ettin beni
Esir ettin, sefil ettin
İşte halimdir
Yıldızlar şahidimdir
***
Bir o yana bir bu yana
Yana yana