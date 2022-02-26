Fikret Kızılok

İki Parça Can Rüya bütün çektigimiz Rüya kahrım rüya zindan Nasıl da yılları buldu Bir mısra boyu macera *** Bilmezler nasıl aradık Birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki yitik hasret İki parça can

Zaman Zaman Bir gün olsun unutunca dışımda kaliyorsun oysa seni düsününce içime sığmıyorsun ** Zaman Zaman, Zaman Zaman mmmm O Zaman ** Gözlerimi kapatınca yamında oluyorsun seni öpsem seni okşasam farkına varmıyorsun ** Her gün akşam oluşunda kadehime doluyorsun yudum yudum damla damla düşüncem oluyorsun ** Sigaramın dumanında dudağıma konuyorsun her nefeste derin derin içime doluyorsun.

Yeter ki Ellerim gözlerim kelepçelerde Sevda çöllerinde Geçiyor aylarım yıllarım gecelerim Sevda zindanlarında *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana *** Varlığın dilimde bir yudum su Sevda çöllerinde Hayalin serabın yeterdi bana Sevda zindanlarında *** Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana

Uyku Kardeşim Uyku kardeşim ver elini Usul usul, damla damla beraber Eriyelim, Eriyelim *** Sonra bembeyaz fukara bir bacadan Tek göz olmuş umutlarla, sevdalarla Tütelim, Eriyelim *** Mavi mavi Ince ince Usul usul Eriyelim *** Uyku kardeşim ver elini Usul usul, damla damla beraber Eriyelim, Eriyelim *** Sonra bembeyaz fukara bir bacadan Tek göz olmuş umutlarla, sevdalarla Tütelim, Eriyelim *** Mavi mavi Ince ince Usul usul Eriyelim

Güzel Ne Güzel Olmuşsun Güzel ne güzel olmuşsun Görülmeyi görülmeyi Siyah zülfün halkalanmış Örülmeyi örülmeyi Benim yarim bana küsmüş Gayrı sözü benden kesmiş Zülüflerin göze dökmüş ** Sevilmeyi sevilmeyi Seyirtim ardından yettim Eğildim yüzünden öptüm Adın bilirdim unuttum Çağırmayı çağırmayı ** Güzel ne güzel olmuşsun Görülmeyi görülmeyi Siyah zülfün halkalanmış Örülmeyi örülmeyi ** Seyirtim ardından yettim Eğildim yüzünden öptüm Adın bilirdim unuttum Çağırmayı çağırmayı ** Güzel ne güzel olmuşsun Görülmeyi görülmeyi Siyah zülfün halkalanmış Örülmeyi örülmeyi Örülmeyi örülmeyi

Tek Başına Bir sevda çekerdi kalbim Sessiz, tek başına Varamaz, dokunamazdı elim Umutsuz yarasına *** Biliyorum kavuşmak imkansız Anlıyorum yaşamalıyım sensiz Tek başına *** Her gece hayalimde düşümde Her kadehin bitişinde Bir buruk, bir gariptir içim Aklımdan her geçişinde *** Biliyorum kavuşmak imkansız Anlıyorum yaşamalıyım sensiz Tek başına