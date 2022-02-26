Sen Olmasan Şarkı Sözleri
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Fikret Kızılok
Sen Olmasan
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Sen olmasan ben olamam derdin
Yok edip kendini bedenimde kendini yerdin
Ve ben sadece seninim derdin
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Ölürüm derdin yokluğun felaketim
Kaybolan vakti çalıp gece yarıları
Beni uyandırıp
Seni kendimden çok seviyorum derdin
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Gözlerin gözlerime değince
Uyuşur beynim dörtnala içim
Sana koşuyor derdim
Sonra sarılıp usul usul
İçini çeke çeke
Yorulurdum, uyurdum
Nefesimi derin derin solurdum
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Bak şimdi dört mevsim bir gün gibi geçti
Yollarımız birbirinden ayrıları seçti
O mektuplar, o hasretler
Geceler boyu sevişmeler
Bilmem ki neden ki
Sonunda ayrılık bizi seçti