Fikret Kızılok

Sen olmasan ben olamam derdin Yok edip kendini bedenimde kendini yerdin Ve ben sadece seninim derdin ** Ölürüm derdin yokluğun felaketim Kaybolan vakti çalıp gece yarıları Beni uyandırıp Seni kendimden çok seviyorum derdin ** Gözlerin gözlerime değince Uyuşur beynim dörtnala içim Sana koşuyor derdim Sonra sarılıp usul usul İçini çeke çeke Yorulurdum, uyurdum Nefesimi derin derin solurdum ** Bak şimdi dört mevsim bir gün gibi geçti Yollarımız birbirinden ayrıları seçti O mektuplar, o hasretler Geceler boyu sevişmeler Bilmem ki neden ki Sonunda ayrılık bizi seçti