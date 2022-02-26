Dünden Bugüne Şarkı Sözleri
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Fikret Kızılok
Dünden Bugüne
-
Kuzuya sordum derdimi meledi
Tilkiye sordum da yalan söyledi
Bülbüle açıldım ne kar eyledim
***
Bulamadım bir tek çare derdime
Arayıp sordum hep kendi kendime
Söyle sazım ne söylersin
***
Toprak ile dostluk kurdum tozuttum
Rüzgar ile dere tepe gezindim
Yağmur oldum şu dağlardan süzüldüm
***
Bulamadım bir tek çare derdime
Arayıp sordum hep kendi kendime
Söyle sazım ne söylersin
***
Bir yar sevdim ismi ile avundum
Doğru söze kıymet verdim savundum
Ben bu yüzden dokuz köyden kovuldum
***
Bulamadım bir tek çare derdime
Arayıp sordum hep kendi kendime
Söyle sazım ne söylersin
-
Kara tren katar katar
Derdime dertleri katar
Kimi alır kimi satar
Senin aşkın bana yeter a leyli leylim
Ayrılık ölümden beter a leyli leylim
***
İndim pınarın başına
El ettim dudu kuşuna
Dedi uğraşma boşuna
Nazlı yarim ele gitmiş a leyli leylim
Hasan Emmi gelin etmiş a leyli leylim
***
Çayır çimen koşa koşa
Vardım anamın yanına
Kardeş bacı hep bir olmuş
Hiçbirinin dilleri yok a leylim leylim
Böyle aşkın dermanı yok a leyli leylim
-
Kimine at vermiş eştirir gezer
Kimine aşk vermiş coşturur gezer
Kimine mal vermez koşturur gezer
Sanki bunu zengin etmek zor gibi
***
Bir kısmına yayla vermiş köy vermiş
Bir kısmına büyük büyük pay vermiş
Sevdiğine güzellikle boy vermiş
Al yanaklar şule verir nur gibi
***
Kimine saz vermiş çalar eğlenir
Kimi zevk içinde güler eğlenir
Veysel gözyaşları siler eğlenir
Yeter gayrı yumma gözün kör gibi
-
Gidiyorsun
Beni bana bırakıp
Ayrılığa katlanıp
***
Biliyorum
Sen de benim gibi
Ayrılığa katlanıp
***
Artık bir derin sızıdır
Bize bizden kalan
İçimizde saklanan
***
Artık bir ömür boyudur
Seni bana çağıran
Kalbimin kuytusundan
***
Gece yarıları
Sokak lambaları
Penceremde
Meraklı rüzgar
***
Okul çocukları
Pürtelaş insanlar
Hiçbirşey
Olmamış gibi
***
Oysa içimden kopan bir sen değilsin
Umutlarım anılarım inançlarım var
Kendine gülümseyen bir halim olsa da
İçin için akan gözyaşlarım var.
-
Bir bakarsın oyuncağın kırılmış
Arkadaşın sana küsmüş darılmış
Kavga etmiş; kaşın, gözün yarılmış
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Sendeki sen sana soru sorunca
Ortaçağı Galile'yi bilince
Okuduğun İnce Memed olunca
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Pırıl pırıl bir ilk bahar gününde
İlk aşkının gerçeğinde düşünde
Bir burukluk varsa eğer içinde
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Yaşadığın, gördüklerin dışında
Mutluluğu kuytularda bulunca
Birde şöyle etrafına bakınca
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
***
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Bir gün gelir dünya sana uymazsa
Değiştirmek eğer elden gelmezse
Şarkılarım sana miras kalmışsa
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
*******
Bir bakarsın oyuncağın kırılmış
Arkadaşın sana küsmüş darılmış
Kavga etmiş; kaşın, gözün yarılmış
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
***
Sendeki sen sana soru sorunca
Ortaçağı Galile'yi bilince
Okuduğun İnce Memed olunca
***
Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum
Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil
Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım)
-
-
-
Kalbim,
Neden hep olmazlarda
Neden her çıkmaz sokaklarda
***
Dayanmak artık kolay değil
Bırakacak gibisin yarı yolda
***
Sevdin olmadı
Bir dünya istedin kardeşçe, olamadı
***
Kalbim dayanmak artık kolay değil
Bırakacak gibisin yarı yolda
-
Ne derdi var ne tasası
Dört duvarı çerçevesi
Ortasında sen
Bende hicran yarası
***
Kendimi içip bardaktan
Tutuşup sigaramdan
Alev alev toz duman
Yangın olurum geceyarısı
***
Kendine çalar saatler
Kendi bekler acelem
Nereye giderim ki
Kime kapanır pencerem
***
Kendine söner lambalar
Kendi uyur uykular
Sabaha kalmış gözlerim
Yine de yalnız değilim
***
Sen varsın
Hasretin var
Bize bizden kalan
Kahrolası acılar
***
Sen varsın
Yokluğun var
Bize bizden kalan
Kahrolası acılar