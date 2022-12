Fikret Kızılok

Bir sevda çekerdi kalbim Sessiz, tek başına Varamaz, dokunamazdı elim Umutsuz yarasına *** Biliyorum kavuşmak imkansız Anlıyorum yaşamalıyım sensiz Tek başına *** Her gece hayalimde düşümde Her kadehin bitişinde Bir buruk, bir gariptir içim Aklımdan her geçişinde *** Biliyorum kavuşmak imkansız Anlıyorum yaşamalıyım sensiz Tek başına