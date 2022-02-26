Zaman Zaman Şarkı Sözleri
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Fikret Kızılok
Zaman Zaman
-
Bir sevda çekerdi kalbim
Sessiz, tek başına
Varamaz, dokunamazdı elim
Umutsuz yarasına
***
Biliyorum kavuşmak imkansız
Anlıyorum yaşamalıyım sensiz
Tek başına
***
Her gece hayalimde düşümde
Her kadehin bitişinde
Bir buruk, bir gariptir içim
Aklımdan her geçişinde
***
Biliyorum kavuşmak imkansız
Anlıyorum yaşamalıyım sensiz
Tek başına
-
Bir gün olsun unutunca
dışımda kaliyorsun
oysa seni düsününce
içime sığmıyorsun
**
Zaman Zaman, Zaman Zaman mmmm O Zaman
**
Gözlerimi kapatınca
yamında oluyorsun
seni öpsem seni okşasam
farkına varmıyorsun
**
Her gün akşam oluşunda
kadehime doluyorsun
yudum yudum damla damla
düşüncem oluyorsun
**
Sigaramın dumanında
dudağıma konuyorsun
her nefeste derin derin
içime doluyorsun.
-
Ellerim gözlerim kelepçelerde
Sevda çöllerinde
Geçiyor aylarım yıllarım gecelerim
Sevda zindanlarında
***
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
***
Varlığın dilimde bir yudum su
Sevda çöllerinde
Hayalin serabın yeterdi bana
Sevda zindanlarında
***
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
-
Rüya bütün çektigimiz
Rüya kahrım rüya zindan
Nasıl da yılları buldu
Bir mısra boyu macera
***
Bilmezler nasıl aradık
Birbirimizi
Bilmezler nasıl sevdik
İki yitik hasret
İki parça can
-
-
Uyku kardeşim ver elini
Usul usul, damla damla beraber
Eriyelim,
Eriyelim
***
Sonra bembeyaz fukara bir bacadan
Tek göz olmuş umutlarla, sevdalarla
Tütelim,
Eriyelim
***
Mavi mavi
Ince ince
Usul usul
Eriyelim
***
Uyku kardeşim ver elini
Usul usul, damla damla beraber
Eriyelim,
Eriyelim
***
Sonra bembeyaz fukara bir bacadan
Tek göz olmuş umutlarla, sevdalarla
Tütelim,
Eriyelim
***
Mavi mavi
Ince ince
Usul usul
Eriyelim
-
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi
Benim yarim bana küsmüş
Gayrı sözü benden kesmiş
Zülüflerin göze dökmüş
**
Sevilmeyi sevilmeyi
Seyirtim ardından yettim
Eğildim yüzünden öptüm
Adın bilirdim unuttum
Çağırmayı çağırmayı
**
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi
**
Seyirtim ardından yettim
Eğildim yüzünden öptüm
Adın bilirdim unuttum
Çağırmayı çağırmayı
**
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi
Örülmeyi örülmeyi
-
-
Sessiz sedasız açardın gecelerde
Kimse bilemez göremez kuytularda
Sonsuz ve dipsiz sevdalarda duygularda
Sakin kimsesiz ve sahipsiz uykularımda
***
Şimdi artık seni koklar yalnızlığım
Seni arar seni sorar sevda çiçeğim
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