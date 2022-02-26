Tutamadım Ellerini Şarkı Sözleri
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Fikret Kızılok
Tutamadım Ellerini
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Gurbetin yolları meyil
Yaşadığım belli değil
Sonu gelmez bir ayrılık
Kavuşmamız kabul değil
Ya ölünür ya ölünmez
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Tutamadım ellerini
Öpemedim dillerini
Zülüflerin perçem olmuş
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Öremedim tellerini
Ya örülür ya örülmez
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Geçti ömrüm bu yollarda
Kimi zaman zindanlarda
Obada, dağda, çöllerde
Kalmışım gurbet illerde
Ya dönülür ya dönülmez