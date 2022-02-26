Uçup Giden Gençliğime Şarkı Sözleri
Fikret Kızılok Uçup Giden Gençliğime şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fikret Kızılok Uçup Giden Gençliğime şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uçup Giden Gençliğime sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fikret Kızılok
Uçup Giden Gençliğime
-
vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında
vakitlerden bir sabah namazında
vurulmuşum yatarım kanlı upuzun
***
kirvem hallarımı böyle yaz rivayet sanadır belki
gülmemeler değil bu domdom kurşunu
paramparça ağzımdaki
***
vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında
vurulmuşum düşüm gecelerden de kara
canım alırlar ecelsiz
sığdıramam kitaplara
vurulmuşum düşüm gecelerden de kara
***
kirvem hallarımı böyle yaz rivayet sanadır belki
gülmemeler değil bu domdom kurşunu
paramparça ağzımdaki
-
Dönerim diyerek gittin dönmedin
Dön artık sevgilim hatırım için
Dönerim diyerek gittin dönmedin
Dön artık sevgilim hatırım için
***
Üstelik aylardır mektup yazmadın
Yaz artık sevgilim hatırım için, hatırım için
Ah, üstelik aylardır mektup yazmadın
Yaz artık sevgilim hatırım için, hatırım için
***
Ne yapsam neylesem günler geçmiyor, günler geçmiyor
İçimdeki hasret, içimdeki hasret inan bitmiyor, inan bitmiyor
Açık duran kapım seni bekliyor
Gel artık sevgilim hatırım için, hatırım için, hatırım için
***
Yolunu beklemek bir çile oldu
Bir hafta demiştin bir sene oldu
Yolunu beklemek bir çile oldu
Bir hafta demiştin bir sene oldu
***
Bütün ümitlerim kördüğüm oldu
Çöz artık sevgilim hatırım için, hatırım için
Ah, bütün ümitlerim kördüğüm oldu
Çöz artık sevgilim hatırım için, hatırım için
***
Ne yapsam neylesem günler geçmiyor, günler geçmiyor
İçimdeki hasret, içimdeki hasret inan bitmiyor, inan bitmiyor
Açık duran kapım seni bekliyor
Gel artık sevgilim hatırım için, hatırım için, hatırım için
-