Fikret Kızılok

vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında vakitlerden bir sabah namazında vurulmuşum yatarım kanlı upuzun *** kirvem hallarımı böyle yaz rivayet sanadır belki gülmemeler değil bu domdom kurşunu paramparça ağzımdaki *** vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında vurulmuşum düşüm gecelerden de kara canım alırlar ecelsiz sığdıramam kitaplara vurulmuşum düşüm gecelerden de kara *** kirvem hallarımı böyle yaz rivayet sanadır belki gülmemeler değil bu domdom kurşunu paramparça ağzımdaki

Dönerim diyerek gittin dönmedin Dön artık sevgilim hatırım için Dönerim diyerek gittin dönmedin Dön artık sevgilim hatırım için *** Üstelik aylardır mektup yazmadın Yaz artık sevgilim hatırım için, hatırım için Ah, üstelik aylardır mektup yazmadın Yaz artık sevgilim hatırım için, hatırım için *** Ne yapsam neylesem günler geçmiyor, günler geçmiyor İçimdeki hasret, içimdeki hasret inan bitmiyor, inan bitmiyor Açık duran kapım seni bekliyor Gel artık sevgilim hatırım için, hatırım için, hatırım için *** Yolunu beklemek bir çile oldu Bir hafta demiştin bir sene oldu Yolunu beklemek bir çile oldu Bir hafta demiştin bir sene oldu *** Bütün ümitlerim kördüğüm oldu Çöz artık sevgilim hatırım için, hatırım için Ah, bütün ümitlerim kördüğüm oldu Çöz artık sevgilim hatırım için, hatırım için *** Ne yapsam neylesem günler geçmiyor, günler geçmiyor İçimdeki hasret, içimdeki hasret inan bitmiyor, inan bitmiyor Açık duran kapım seni bekliyor Gel artık sevgilim hatırım için, hatırım için, hatırım için