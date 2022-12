Fikret Kızılok

Bir gün olsun unutunca dışımda kaliyorsun oysa seni düsününce içime sığmıyorsun ** Zaman Zaman, Zaman Zaman mmmm O Zaman ** Gözlerimi kapatınca yamında oluyorsun seni öpsem seni okşasam farkına varmıyorsun ** Her gün akşam oluşunda kadehime doluyorsun yudum yudum damla damla düşüncem oluyorsun ** Sigaramın dumanında dudağıma konuyorsun her nefeste derin derin içime doluyorsun.

Rüya bütün çektigimiz Rüya kahrım rüya zindan Nasıl da yılları buldu Bir mısra boyu macera *** Bilmezler nasıl aradık Birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki yitik hasret İki parça can

Bir sevda çekerdi kalbim Sessiz, tek başına Varamaz, dokunamazdı elim Umutsuz yarasına *** Biliyorum kavuşmak imkansız Anlıyorum yaşamalıyım sensiz Tek başına *** Her gece hayalimde düşümde Her kadehin bitişinde Bir buruk, bir gariptir içim Aklımdan her geçişinde *** Biliyorum kavuşmak imkansız Anlıyorum yaşamalıyım sensiz Tek başına