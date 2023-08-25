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Mavi Misket
Gözlüklü Serçe ile Duygularımla Tanışıyorum
PODCAST
Gözlüklü Serçe ile Duygularımla Tanışıyorum
Mavi Misket
Oyuncaklar dünyasındaki bu güzel macera, sizi de duygularınızla tanıştıracak. Tık tık tık... Gözlüklü Serçe geldiii! Haydi, başlıyoruuuz...
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01
Duygularımla Tanışıyorum: Gurur
03:43
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. İlk durağımız GURUR.
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02
Duygularımla Tanışıyorum: Güven
04:59
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. İkinci durağımız GÜVEN.
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03
Duygularımla Tanışıyorum: Kıskançlık
05:40
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Üçüncü durağımız KISKANÇLIK.
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04
Duygularımla Tanışıyorum: Cesaret
04:59
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Dördüncü durağımız CESARET.
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05
Duygularımla Tanışıyorum: Merhamet
04:41
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Beşinci durağımız MERHAMET.
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06
Duygularımla Tanışıyorum: Mutluluk
04:25
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Altıncı durağımız MUTLULUK.
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07
Duygularımla Tanışıyorum: Öfke
04:30
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Yedinci durağımız ÖFKE.
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08
Duygularımla Tanışıyorum: Özlem
04:33
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Sekizinci durağımız ÖZLEM.
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09
Duygularımla Tanışıyorum: Sevinç
04:36
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Dokuzuncu durağımız SEVİNÇ.
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10
Duygularımla Tanışıyorum: Utanma
04:38
25 Ağustos 2023
Gözlüklü Serçe bizi duygularımızla tanıştırıyor. Onuncu durağımız UTANMA.
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