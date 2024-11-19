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Mavi Misket
PODCAST
Kimdir?
Mavi Misket
Kimdir serisi ile haydi, izleyelim öğrenelim!
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Daha Fazla
01
Orhan Veli Kanık kimdir?
00:00
19 Kasım 2024
Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık'ı tanıyoruz.
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02
Cahit Sıtkı Tarancı kimdir?
00:00
19 Kasım 2024
Cahit Sıtkı Tarancı'yı daha yakından tanıyoruz.
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03
Destan Şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca kimdir?
03:19
19 Kasım 2024
Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı daha yakından tanımak ister misiniz?
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04
Genç Kalem Ömer Seyfettin Kimdir?
00:00
19 Kasım 2024
Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ömer Seyfettin'i daha yakından tanımak ister misiniz?
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05
Ziya Gökalp kimdir?
03:34
19 Kasım 2024
Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ziya Gökalp'i daha yakından tanımak ister misiniz?
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06
Cahit Zarifoğlu Kimdir?
00:00
19 Kasım 2024
Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu'nu daha yakından tanımak ister misiniz?
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07
Gülten Dayıoğlu Kimdir?
00:00
19 Kasım 2024
Üç Kuşağın Yazarı Gülten Dayıoğlu Kimdir? Merhaba sevgili arkadaşlar, Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Gülten Dayıoğlu'nu daha yakından tanımak ister misiniz? Haydi, izleyelim öğrenelim!
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08
Kadın Yazarların Öncüsü Halide Nusret Zorlutuna Kimdir?
00:00
19 Kasım 2024
Merhaba sevgili arkadaşlar, Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Halide Nusret Zorlutuna'yı daha yakından tanımak ister misiniz? Haydi, izleyelim öğrenelim!
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