Altı çizili satırlar: Cahit Zarifoğlu’nun Serçekuş’u yalnızca çocuk kitabı mıdır?

“Acaba bugün neler olacak?” düşünceleriyle uyandığımız sabahlar vardır. Cahit Zarifoğlu’nun Serçekuş’u da merakımızı kamçılayan bu cümlesiyle kendi hikayesine bizleri dahil eder. Serçekuş’un hikayesine ve kitabın şiirsel diline kapılıp gidivermekten başka elimizden bir şey gelmez. Peki, Zarifoğlu’nun çocuk kitapları arasında yer alan ve yediden yetmişe herkesin ilgiyle okuyacağı Serçekuş’u yalnızca “çocuk kitabı” olarak tanımlamak eseri doğru anladığımız anlamına gelir mi? Altı çizili satırlar serimize edebiyatımızın usta şairi Cahit Zarifoğlu’nun Serçekuş eserinin tahliliyle devam ediyoruz…