Anadolu'nun İslamlaşma sürecinin başlangıcı: Malazgirt Zaferi

Fikriyat

Malazgirt Savaşı, bir ova içerisinde iki ordunun karşı karşıya gelmesinin yanında, aynı zamanda tarih boyunca birbirini besleyen iki medeniyetin birbirine galebe çalma mücadelesidir. Yurt kurduğu kadar Müslümanların ufkunu daha da ileriye açan bir vesile, İla-yi Kelimetullah anlayışının batı topraklarında vücud bulmuş halidir. İslam medeniyetinin kuşatıcılığını ve kapsayıcılığını cihana gösteren büyük bir mefkûrenin adıdır; Malazgirt. Peki Sultan Alparslan erken yaşta şehit edilmese, İstanbul surlarının önüne kadar gidebilse, tarih nasıl yazılırdı?