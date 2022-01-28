Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağındaki gizem I Deniz Müzesi 2. kısım

Uzak Yakın programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Deniz Müzesi Komutanlığı’nda saltanat kayıkları, Piri Reisin ünlü eseri Kitab-ı Bahriye, İstanbul’un fethi sırasında Bizans’ın Haliç’e gerdiği zincir, gazi gemilerle ilgili objeler sergileniyor. Bunların yanı sıra oldukça önemli bir eser daha var: Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağı. Büyük bir medeniyet göstergesi olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağı, denizcilik tarihimizin dönüm noktası olan Preveze Deniz Zaferi’nde kullanıldı. Peki, bu savaş sırasında yaşanan ilginç olay neydi?