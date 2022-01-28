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7/24 Dinle Fikriyat Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağındaki gizem I Deniz Müzesi 2. kısım
Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağındaki gizem I Deniz Müzesi 2. kısım

Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağındaki gizem I Deniz Müzesi 2. kısım

Havuz Grubu

150 Bölüm | 10:48:24
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağındaki gizem I Deniz Müzesi 2. kısım

Fikriyat 06:20
02

Sezai Karakoç'un hayatı Üstadların Hikayesi | Sezai Karakoç 1. Bölüm

Fikriyat 06:35
03

Faciayla başlayan dostluk: Ertuğrul Fırkateyni

Fikriyat 07:06
04

Denizcilik tarihinde Müslüman bilim insanlarının izleri

Fikriyat 05:44
05

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Fikriyat 00:46
06

Kış aylarının vazgeçilmez iki lezzeti: Salep ve boza

Fikriyat 00:58
07

Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi

Fikriyat 07:37
08

Gençlere sorduk: İyi Bir İnsanda Olması Gereken Üç Vasıf Nedir? I İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Fikriyat 04:12
09

İbn Battuta, Marco Polo’ya karşı!

Fikriyat 01:00
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